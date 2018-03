Que conste...son reflexiones

“PARÁSITA, TU ABUELA! Frase de Vicente Fox…Pues no es lo mismo chingarle en los surcos, en el rancho, trabajando de Sol a Sol, tragando tortillas frías, correteando al chancho y al guajolote, esperando que llueva, caminando entre el polvo o el lodo o el calor o el frío, que tener un rancho totalmente equipado por los jodidos del país, para que el que fuera uno de los presidentes más votados, terminara como sus botas: flojas, fofas y rotas.

Hace un rato escuchaba parte de aquel famoso discurso pronunciado en el Monumento a la Revolución por Luis Donaldo Colosio, y de pronto se me cerró la voz y quise llorar, no es malo llorar de vez en cuando, no es malo recordar a los amigos después de muertos o asesinados, pero sin duda, cada año, deben tener, muchos políticos, miedos que ocultan, porque al final de cuentas los asesinatos políticos no los hace el que manda, sino el que sabe, y para instrumentarlo se necesitan muchas manos, y en ese camino la eliminación del “bueno”, para ocultar la mano, y así se hace una matazón que al final del día nadie sabe ni por qué razón empezó.

Se habla de muchos aburtos, de muchas manos metidas en las reuniones y de la falta de apoyo del presidente que tenía, como dice la canción : ganas de cambiar de montura aunque fuera a mitad del río…La verdad es que se complicaron las cosas y el mismo Salinas de Gortari no supo explicar, el que explicaba hasta en forma bonita la entrega del país a los norteamericanos, no supo o no quiso o no pudo explicar lo que aconteció en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y se han tejido muchas teorías, todas, encaminadas a no encontrar la verdad, porque como dice el dicho: enreda y no encuentras ni madres… y primero, el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, después el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu y el encarcelamiento de Raúl Salinas, y por otro escenario, el “levantamiento de Chiapas” que muchos lo interpretaron como un intento de imponer un estado de excepción para correr el mandato y consolidar la entrega de los recursos del país, por medio del TLC, y de pronto, la explosión del narcotráfico y de las bandas, y de los agravios y vendettas de políticos contra políticos, y en este manejo llegamos a la entrega mayor y dependencia de todos recursos de los mexicanos por medio de los gringos y operado por la venta de todo el sistema bancario para que se eliminaran los operadores nacionales, y entraran los extranjeros a manejar y manipular nuestros recursos financieros a sus anchas y a sus necesidades, de tal suerte que se genera el gran asalto a los mexicanos por medio de FOBAPROA (robaproa para la raza) que su UTILIZA PARA SALVAR A BANCOS Y BANQUEROS, Y APARECEN LOS GRANDES, MUY GANDES MULTIMILLONARIOS MEXICANOS, EN DÓLARES, PRODUCTO DE LAS VENTAS DE LOS RECURSOS NACIONALES Y DE LAS CONCESIONES QUE SE LES BRINDAN PARA EXPLOTAR LA MINERÍA, LA ENERGÍA, LOS TELÉFONOS, EL AGUA, EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y, LOS FONDOS PÚBLICOS, INSISTIMOS, PORQUE ASÍ ES, PARA QUE LOS POLÍTICOS Y LOS EMPRESARIOS Y BANQUEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS LOS USEN A SU CRITERIO, PARA HACER SUS NEGOCIOS PRIVADOS,,, así de simple y sencillo, pero tal parece que todos se empeñan en ocultar el asunto,,,

Y EN ESTE ENREDO generan los escándalos del narcotráfico, incluidos en esas matanzas y en esas venganzas, así, aparece el Chapo y los hermanos Arellano Félix y la fuerza del poder para proteger esos enormes negocios se desplaza de la DFS a la PFJ y posteriormente a los mandos militares y se pervierten las normas y las instituciones y se destruye y se jode al país, ni para donde hacerse, los mismos gringos son los que operan las vendettas entre los grupos y mafias del narcotráfico y las implican en muchas formas y las meten a jugar a la política de tal suerte que hoy, podemos ver a varios personajes que fueran gobernadores consignados no en México sino en Estados Unidos ,por sus nexos con el narcotráfico, y no podemos agarrar la hebra que nos muestre las ligas con el sistema financiero nacional e internacional y las formas sutiles en que se lava el dinero aquí y en EU, donde al final de cuentas se encuentran los meros meros mandones de las mafias, por ellos manipulando la información y con ella a sus gentes, logran los norteamericanos formar y forjar su imperio en el tráfico y producción y venta de drogas pero, YA LEGALIZADAS, así no salen miles de millones de dólares de su país que refuerzan las economías nacionales de los pequeños productores que sirven, para mostrarnos, como malosos y bandidos, mientras que los verdaderos pillos se encuentran de su lado.

Y así el país vino para abajo, perdimos el rumbo, la vergüenza y los recursos y hasta nos volvemos consumidores de drogas para que, ahora, los gringos nos manden de sus productos para enviciar a los jóvenes y manipular a los funcionarios y políticos del país, y desde hace mucho pero mucho tiempo podríamos seguir diciendo que, al final de cuentas, TENEMOS SED DE JUSTICIA Y VIVIMOS AGRAVIADOS POR LAS CORRUPTELAS, SAQUEOS, ROBOS DE TODO LO QUE NOS PERTENECÍA y que hoy, se los siguen llevando un grupo de pillos para su enriquecimiento y poder, no para beneficiar a las mayorías que siguen hambrientas, sin empleo, pobres y empobrecidas, discriminadas y abandonadas, sin casa, ni vestido ni sustento, sin educación ,y ahora, sin agua, porque lo que nos da la naturaleza gratis, ellos, la están embotellando y vendiendo como si fuera suya y no de todos y para todos...YA VENDRÁ, MUY PRONTO, LA GUERRA POR EL AGUA…