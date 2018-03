La estrategia de Obrador

En esta semana el puntero en la próxima contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador, dio una entrevista en TV Milenio ante los nada fáciles periodistas, Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Juan Pablo Becerra Acosta, Carlos Puig, Jesús-Silva-Herzog Márquez y Azucena Uresti, la cual puede ser consultada por YouTube y resulta ser de visita obligada para quien se jacte de ser un ciudadano informado de cara a los comicios venideros.

Habría que puntualizar que si esta conversación se hubiera dado hace 6 o 12 años pudo haber sido catastrófica para el Obrador de antaño. Los entrevistadores realmente buscaron de una y de otra forma sacar al candidato presidencial de sus casillas y no pudieron. La intención de ellos, hasta en cierto grado podría decirse, era que el auditorio viera que aún queda mucho del Obrador intolerante de hace tiempo, y que el “cállate chachalaca” o “al diablo con sus instituciones” sigue ahí presente.

Sin embargo, Obrador mostró un gran dominio frente a sus interlocutores. Siempre fue ecuánime en su forma de hablar. No blasfemó ni insultó. Después de ver esta plática, Meade y Anaya deberían de preocuparse, porque si creían que el peor enemigo de López Obrador es él mismo, y que sólo se necesitaba de tiempo para sacarle palabras de odio, están equivocados.. Y es que quizá en el fondo AMLO siga pensando igual; la diferencia es que ahora, cuida sus palabras, sus ademanes y su gesticulación no reflejan más lo que tanto le han criticado: intolerancia.

En esta plática además, se puede advertir claramente, los primeros pasos que daría López Obrador de llegar a ser presidente pretende revisar los contratos asignados derivado de la Reforma Petrolera; echar para atrás la Reforma Educativa, cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, implementar la Revocación de Mandato y preguntar cada dos años si debería o no continuar en la presidencia, crear una Gendarmería Nacional así como dar acceso universal educativo a los jóvenes.

Sin embargo, algunas de esas propuestas no se pueden hacer por obra y gracia del Presidente de la República. Antes se necesita modificar la Constitución Política. Y para que ello pase, debe de aprobarse por la Cámara de Diputados, la de Senadores y la mitad más una de las entidades federativas.

El problema de ello es que Morena, si bien llegará con una representación considerable al Congreso, no podría enmendar el texto constitucional por sí misma como fracción parlamentaria, ya que se necesita la anuencia de dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión, lo que supone la participación de otras fuerzas electorales.

Pero a Obrador no le pasará lo que a Fox, quien al tener atoradas sus propuestas en el Congreso llegó a decir que “el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”. Y así, se paralizó su administración. A diferencia del candidato del “hoy, hoy, hoy” Obrador tiene algo en mente: calentar la plaza y convertir al Congreso en una olla de presión y maniatarlo. ¿Cómo lo logrará?

Primero abrirá, según afirma, “grandes debates”; posteriormente se irá a consulta ciudadana para preguntarle al pueblo algo así como ¿Está de acuerdo en cancelar la Reforma Educativa que no es más que una enmienda laboral que afecta al gremio docente? O ¿Los recursos naturales, específicamente el petróleo, deberían estar o no en manos de extranjeros? Para rematar mandando la iniciativa, previamente respaldada por los ciudadanos, al Congreso. Este órgano colegiado no tendrá mucho margen de maniobra porque “el pueblo ha hablado” y si quienes lo integran, creen representarlo, deben actuar en consecuencia.