Un contrasentido absurdo, frenar contratos para el NAICM: Meade

Ciudad de México, Marzo 24.- El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, consideró que la advertencia de Andrés Manuel López Obrador de interponer amparos para impedir que se signen nuevos contratos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es un contrasentido absurdo que atenta contra la seguridad política y resaltó que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia no llegará a ningún lado ni en la batalla legal ni en la elección.

En conferencia de prensa tras reunirse con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, José Antonio Meade advirtió que ante las amenazas de López Obrador de derogar la Reforma Energética, la certidumbre del país está en riesgo.

A unos días de que arranque la campaña por la Presidencia de la República, aseguró que no está compitiendo por el segundo lugar y que la medalla de plata no es su objetivo en la contienda, sino llegar al 1 de julio a buscar la presea de oro.

“La estrategia es ganarle a Andrés, ésa es la única, no estamos contendiendo por la medalla de plata, nosotros queremos ganar la elección. Nuestra contienda es para llegar en primer lugar y nos da igual si es con Ricardo (Anaya) o con Andrés (Manuel López Obrador); a nadie en la campaña le interesa la medalla de plata y estamos seguros que vamos a ganar”, precisó.

En torno a los planeamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre la derogación de las reformas energética y educativa, así como sus aspiraciones de pasar a la historia como un prócer de la patria al nivel de Benito Juárez y Francisco I. Madero, Meade aseguró que le causan pesadillas.

“Me preocupó un poco ya su ubicación personal en términos de percepción y me preocupan todas y cada una de sus propuestas, la verdad. Genuinamente me preocupa en términos del país, pero lo que inmediatamente me permitió reconciliar el sueño y dormir en paz es la certeza de que voy a ganar”, acotó el abanderado.