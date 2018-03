Trump firma ley de presupuesto a pesar de la amenaza de veto

Washington, EU., Marzo 24.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber advertido al Congreso de que no volverá a firmar “una ley así”, en alusión al paquete presupuestario aprobado por los legisladores la pasada madrugada, minutos antes de estampar su rúbrica.



“Le he dicho al Congreso que no volveré nunca a firmar una ley como esta”, aseguró el mandatario, quien se dirigió a los medios antes de firmar el paquete presupuestario, horas después de haber amenazado con vetarlo por no contener fondos suficientes para el muro con México ni una solución para los jóvenes indocumentados.



El magnate externó el malestar expresado por muchos demócratas y republicanos por el tamaño del texto de la iniciativa y la imposibilidad para revisarlo antes de que fuera llevado a voto en el pleno de la Cámara de Representantes y el Senado.



Empero se mostró complacido por el hecho de que el presupuesto dejó atrás los límites al gasto impuestos durante el gobierno del presidente George W. Bush, y el incremento en 60 mil millones de dólares en el presupuesto para el Departamento de Defensa.



Trump subrayó que le ha sido “imposible” leer las más de 2 mil páginas de la ley, pero concedió que el presupuesto contiene el mayor incremento de inversión para las fuerzas armadas de los últimos años, y reiteró que proteger a EU es “su mayor responsabilidad”

Trump durante su mensaje aceptó haber considerado el veto porque la ley de presupuesto tiene varios aspectos con “los que no estoy contento” y afirmó que no volverá a firmar otra ley como ésta.



El mandatario dejó claro que aceptó firmar la ley de 1,3 billones de dólares porque “cuida de nuestros militares” y que lo está firmando “como un asunto de seguridad nacional”. “Proporcionar 654.6 mil millones de dólares en fondos discrecionales totales para defensa: es un récord”, aseveró el mandatario.



“Por lo tanto, como una cuestión de seguridad nacional, he firmado esta Ley de Presupuesto Ómnibus, hay muchas cosas de las que no estoy contento en este proyecto de ley. Hay muchas cosas que no deberíamos haber tenido en este proyecto de ley, pero en cierto sentido fuimos forzados, si queremos construir nuestro ejército esto es lo que nos obligaron a tener, señaló Trump. “Hay algunas cosas que deberíamos tener en la ley”, agregó en referencia a DACA y al financiamiento para ?la construcción del muro.



Con respecto, al programa de Acción Diferida de los Menores Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que quedó fuera de esta ley, el mandatario afirmó que fueron los demócratas quienes no quisieron incluirla.



Sobre la construcción del muro fronterizo, el presidente Trump consideró que los fondos destinados para dicho propósito en el presupuesto sólo es un “pago inicial” y que será empleado para asegurar los muros y vallas que existen actualmente, entre otros aspectos de la seguridad en las fronteras.