Un delito, dos criterios

Durante la primera gira que Enrique Peña Nieto realizó en Nuevo León, ya siendo el primer gobernador independiente, Jaime Rodríguez, El Bronco, le preguntó: ¿ cómo le hiciste?, refiriéndose al triunfo sobre el PRI, a lo que le respondió: “en el 2018 también me los voy a chingar.” Con ese antecedente Peña Nieto no permitiría, bajo ningún pretexto, que su partido perdiera la batalla final de su gobierno: la presidencia de la república, paso a paso le iría despejando el camino a su candidato.



Desprestigiada como está la institución que preside Lorenzo Córdoba, el INE, desde ahí se encargaron de descarrilar la carrera por la presidencia de la república de los candidatos independientes: Jaime Rodríguez, Armando Ríos Piter. A Margarita Zavala de Calderón le dejarán llegar a figurar en la boleta del 1 de julio próximo porque confían los priístas en que le restará votos a Ricardo Anaya, quien va en segundo lugar de las preferencias en las encuestas, arriba de José Antonio Meade quien permanece en lejano tercer lugar.



Son poco creíbles, hasta ahora, los argumentos y las pruebas que Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, que presenta ante las cámaras de televisión en transmisión nacional para dar a conocer las presuntas trampas que El Bronco y El Jaguar cometieron en el proceso de recolección de firmas de apoyo a las candidaturas. Son tan burdas que además de increíbles resultan de opereta para descalificar las candidaturas. Fueron tantas las inconsistencias encontradas que aún así no les alcanzó para cubrir la cantidad requerida para lograr la postulación.



El paso siguiente en este caso de uso y abuso de las instituciones por la presidencia de la república es la amenaza de proceder legalmente en contra del Bronco y El Jaguar por cometer delitos electorales que están tipificados en la Ley de la materia.



En tanto Margarita sí logró llegar a la meta; aún cuando también tuvo firmas falsificadas, le otorgan su constancia para contender en las elecciones. Mintió “pero poquito”. Como Layín el nayarita.



Conforme dicte la Ley Electoral y lo aplique el Tribunal Federal Electoral, si falsificar documentos es delito, sean uno o diez mil, los infractores deben ser sancionados de manera igual.



Es de esperar que, de comprobarse el delito de falsificación de documentos oficiales, Jaime Rodríguez El Bronco, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala de Calderón sean sancionados conforme a Derecho además de inhabilitarlos para participar en la contienda electoral. De otra manera estaríamos presenciando una vez más los peores usos del poder.



Por otro lado el PRI no remonta, no avanza. El humor colectivo ante los escándalos y la impunidad; la Estafa Maestra de Rosario Robles en Sedesol; no ejercer acción penal en contra de César Duarte, la voracidad sin límites; el caso Odebrecht y la impunidad de Emilio Lozoya Austin; la rapidez de la carpeta contra Ricardo Anaya y la lentitud ante las más de 800 denuncias de Auditoría Superior de la Federación, son una provocación a la ciudadanía que pesa como lastre al PRI. Esto provoca la deserción a paso lento que se puede convertir en estampida.