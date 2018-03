Avanza reconstrucción por sismo en Z. Norte: Astudillo

En gira por Huitzuco, el gobernador Héctor Astudillo entregó 68 mdp en tarjetas Bansefi, para la reparación de viviendas afectadas en Iguala, Tepecoa, Taxco, Buenavista y Atenango

Huitzuco, Guerrero, Marzo 23.- A 6 meses del sismo del 19 de septiembre, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, entregó en el municipio de Huitzuco, recursos económicos por 68 millones de pesos para reconstruir las viviendas que tuvieron daños en los municipios de las regiones Norte y la Montaña, de tal manera que los trabajos de rehabilitación de viviendas de los damnificados no se detengan. El ejecutivo estatal también entregó apoyos por un millón 400 mil pesos a los industriales de la Masa y la Tortilla de la región y dio el banderazo de arranque de la entrega del fertilizante gratuito del Programa “Más Maíz”, que en este año ejerce 340 millones de pesos, además de hacer saber a los huitzuquenses su compromiso de construir en este año el Mercado Municipal “28 de Febrero de 1911”, tras la bienvenida que hiciera el secretario municipal de Gobierno, Eduardo Castro Vergara. En su mensaje ante pobladores de diversos municipios de la región Norte, el mandatario estatal manifestó que es importante avanzar en el proceso de reconstrucción tras el sismo del pasado 19 de septiembre, para lo cual se entregaron hoy 68 millones de pesos, los cuales serán depositados en las tarjetas de Bansefi y se destinarán a las viviendas que tuvieron afectaciones. Dichas tarjetas fueron entregadas a familias afectadas de los municipios de Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco, Buenavista de Cuéllar y Atenango del Río. El Ejecutivo guerrerense señaló que la idea es que antes de que llegara la Semana Santa se entregaran estos 68 millones, “el gobierno trata de que esto no se detenga”. Añadió que hoy arrancó por tercer año consecutivo el programa de fertilizante gratuito para el ciclo agrícola primavera-verano 2018, donde el gobierno del estado aporta 340 millones de pesos. Asimismo, Astudillo Flores entregó apoyos a los industriales de la Masa y la Tortilla para que éstos no alcen el precio de la tortilla para que no se afecte la economía de los consumidores, además aprovechó para asegurar que en Huitzuco se invirtieron por 15.5 millones de pesos para la construcción de un pozo que abastece a esta ciudad con 20 litros de agua por segundo y los trabajos de la red de agua en Xilocintla y Lagunillas, donde se estará realizando la segunda etapa de estas importantes obras. Astudillo Flores, en una parte de su intervención, dio la palabra al director del IGIFE, Jorge Alcocer Navarrete, quien informó que de las 250 escuelas dañadas por el sismo, se está trabajando en 93, mientras que 91 planteles fueron atendidos por daños menores, quedando pendientes alrededor de 70 escuelas. A su vez, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro, en el marco del Día Mundial del Agua, informó que en lo que va de la administración de Héctor Astudillo Flores se han invertido 2 mil 300 millones de pesos en la construcción de 340 obras, de las cuales, 228 son de agua potable, 95 de alcantarillado sanitario y 17 de saneamiento. El titular de la CAPASEG agregó que con estas obras realizadas, en mezcla de recursos con la Conagua y los municipios, la cobertura de agua potable ascendió a 86.4 por ciento de la población, mediante la incorporación de 216 mil 881 personas, mientras que la cobertura de drenaje aumentó a 81.5 por ciento con la incorporación de 93 mil 750 habitantes. El funcionario estatal aseguró que el estado de Guerrero es el que más ha subido en coberturas de este servicio en el país, con lo que más de 3 millones de guerrerenses ya tienen servicio en sus hogares. Por su parte, la coordinadora del Fonden, Gissel Bustillos Castro, aseguró que como parte del seguimiento a la reconstrucción, con la coordinación entre la Federación, el estado y los municipios se verificaron en campo mil 839 viviendas que sufrieron un daño total, de las cuales 211 viviendas están reconstruidas en su totalidad, mil 155 viviendas llevan un 75 por ciento de avance y 318 más están al 50 por ciento de construcción, para lo cual ya se liberó el recurso a las tarjetas de Bansefi. Asimismo, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), Juan José Castro Justo, dijo que en este año se están invirtiendo para el programa del fertilizante gratuito “Más Maíz”, 340 millones de pesos. Castro Justo señaló que además para los apoyos a los industriales de la Masa y la Tortilla de las regiones Norte y Tierra Caliente, el gobierno de Héctor Astudillo hizo una inversión de 1.4 millones de pesos para la adquisición de 180 toneladas de maíz y 15 toneladas de harina de maíz, que beneficia a más de 300 tortilleros. A este evento, asistieron también el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera; la diputada federal, Verónica Muñoz Parra; el subsecretario de Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; la encargada de despacho del ayuntamiento de Huitzuco, Galdina Álvarez Valdez; el delegado de Economía, Fernando Meléndez Cortés; el líder de los Industriales de la Masa y la Tortilla en Guerrero, Arcadio Castro Santos y alcaldes de la región.