Asegura titular de IGIFE que ya se está reconstruyendo la ESPI

Huitzuco, Gro. Marzo 23

El director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, lamentó que padres de familia y maestros de la Escuela Secundaria “Plan de Iguala” (ESPI), continúen bloqueando calles y aseguró que esta protesta no tiene razón de ser, ya que esta dependencia ya ha iniciado los trabajos de reconstrucción de este plantel educativo en la fecha acordada.



Este jueves, maestros y padres de familia de la ESPI, por segundo día consecutivo continuaron con el cierre de las calles de Galeana esquina con Aldama para exigir la reconstrucción de su edificio escolar afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.



Los inconformes que se colocaron con sillas, bancas, mesas, lonas y cartulinas, evidenciaron que las autoridades educativas y del IGIFE, no han iniciado con los trabajos de reconstrucción del edificio escolar que se demolió pese al compromiso de que el 20 de marzo pasado empezarían.



Por ello, determinaron continuar con su plan de acción hasta en tanto no vean que la maquinaria y los trabajadores del IGIFE realicen la reconstrucción y con ello las autoridades se comprometan en dar una fecha de cuándo entregarán el edificio escolar terminado.

El cierre de la dos calles principales de la ciudad fue de 10 horas, es decir de 7 de la mañana a 6 de la tarde concluyendo su protesta sin incidentes y con la advertencia de que este viernes continuarán con sus manifestaciones.



Por su parte al acompañar a una gira de trabajo al gobernador Héctor Astudillo en el municipio de Huitzuco, el titular del IGIFE explicó que el martes 13 de marzo sostuvo una reunión con una comisión de maestros de esta institución educativa, en la que se tomaron algunos acuerdos entre ellos se señaló que a partir del 21 de marzo se iniciaría el proceso físico de la construcción del edificio situación que estamos cumpliendo”.



Lamentó y desconoció el motivo por el cual se estén manifestando los inconformes, “yo he hablado puntualmente con el director de ese plantel, el maestro Pedro Sampeiro y con la delegada sindical, pensé en un principio que el bloqueo era por un incumplimiento de parte del IGIFE, pero no es así, porque se cumplió con la fecha acordada, desde el pasado miércoles se iniciaron los trabajos en este plantel” subrayó.



Agregó que habló por teléfono con el director y él le manifestó que no veían máquinas trabajando en este sitio, "pero quiero precisar que no necesariamente tenemos que tener máquinas para empezar los trabajos de una obra”.



Reiteró que no ve la razón de ser al bloqueo, "el IGIFE ha estado cumpliendo a cabalidad con la secundaria, hemos hecho algunas actividades desde que ocurrió el sismo, fundamentamos el daño, fue inmerso dentro de la propuesta para escuelas atendidas con Fonden, se calificó positivamente, se empezó a hacer el proyecto de la escuela, se empezó a realizar la demolición de ésta, se tiene un estudio de mecánica de suelos y un contrato de obra, los trabajos de reconstrucción de este plantel han corrido de manera normal como marcan los tiempos, es decir, se ha trabajado y los maestros no pueden decir lo contrario, incluso se le instalaron aulas provisionales a esta institución”.



Insistió que el bloqueo no es por este motivo, "tal vez ellos tengan algunos otros motivos, porque por la reconstrucción no puede ser porque se está atendiendo y se ha cumplido con lo acordado hasta este momento”.



Al cuestionarle en qué tiempo se estima se termine en su totalidad la reconstrucción de la escuela, dijo que “se espera sea en un año y cuatro meses cuando estos trabajos estén concluidos”.



Finalmente, agregó que “tal vez los maestros no ven trabajos en campo, pero se está trabajando en gabinete, se ha estado trabajando en torno a acciones que quizás no se visualizan, pero eso no significa que no se esté haciendo nada, para hacer un trabajo de esta naturaleza es todo un procedimiento que se debe de seguir, presentar proyectos y propuestas técnicas, no es decir tiren todo y que vengan las máquinas y ya que empiece la reconstrucción, es cuestión de planeación y es lo que hemos estado haciendo”.