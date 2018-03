Inviables, demandas de bloqueadores de la Chilpancingo-Tlapa, afirma Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que son “inviables” las peticiones de maestros y padres de familia de secundarias técnicas que bloquearon por tercer día consecutivo la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en la cabecera municipal de Chilapa.

Advirtió que se trata de planteamientos que su gobierno no puede resolver porque están fuera de su alcance legal y presupuestal, por lo cual hizo un llamado a los manifestantes para que revisen sus peticiones.

“Son planteamientos que no se pueden resolver. Mi llamado es a hacer conciencia de pedir lo posible y no lo imposible; a un acto de conciencia y de reflexión para que los planteamientos que se puedan formular sean viables”, expuso ayer jueves en entrevista tras inaugurar la remodelación de las instalaciones de la terminal de autobuses Estrella de Oro, en esta capital.

Durante tres días consecutivos maestros y padres de familia de secundarias técnicas han bloqueado la carretera Chilpancingo-Tlapa para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) el nombramiento de un supervisor, cubrir adeudos de horas docentes y reposición de personal.

Al respecto, el gobernador Astudillo les pidió “que entiendan que no se puede” autorizar todos sus planteamientos y aseguró: “Yo no voy a ser falso como para decirles ‘voy a firmar’ y al rato nadie les pague”.

“Si nosotros no podemos resolver las cosas, pues no las vamos a resolver. No vamos a dar cosas que no podemos dar porque no las tenemos, ni por ley ni tampoco por presión. Lo más sencillo es firmar un documento y al rato nunca nadie va a poder cobrar en la SEG”, explicó.

Astudillo Flores también lamentó la irrupción de hombres armados con palos en la telesecundaria “Vicente Suárez” de Acapulco, quienes les cortaron el pelo a maestras y a alumnas, pero reprobó que los directivos de la institución hayan determinado suspender las clases, pues aseguró que eso no resuelve el problema.

De acuerdo con el mandatario estatal ya hay avances en las investigaciones pero se negó a proporcionar información, pues confió en que el propio titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez las dé a conocer, así como del ataque a balazos a las instalaciones de la empresa Coca-Cola en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, en la región Tierra Caliente.

Sobre la intervención de su gobierno, que pidieron pobladores de Ayutla para evitar un enfrentamiento por la elección bajo el principio de usos y costumbres, el gobernador respondió: “normalmente todos piden la intervención del gobernador, el gobernador hace todo lo posible pero no puede resolver, (ni) estar en todos los conflictos que hay en Guerrero, cada quien tiene que poner su parte”.