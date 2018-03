Antonio Banderas, encarna a Pablo Ruiz Picasso en la serie "Genius"

Antonio Banderas, quien encarna a Pablo Ruiz Picasso en la serie “Genius” que National Geographic dedica al mejor pintor del siglo XX, asegura que hoy recorren el mundo “olas de puritanismo” mucho más potentes que las que rodearon los primeros años de vida del artista.

“Si nos metemos en los años treinta y examinamos la vida de los grupos surrealistas en los que se desarrolló Picasso, vemos que esa gente exploraba muchísimo más de lo que lo hacemos ahora”, consideró.

“Te llevarías una sorpresa de ver de dónde venían y a dónde fueron desde el punto de vista social, sexual o político”, comenta el actor, que aún no se ha desprendido del personaje, de quien conserva el look.

“Es el momento en que nace el marxismo, el amor libre...Dora Maar (una de las musas y amante de Picasso) venía de los mundos sadomasoquistas cuando le conoce, ella tenía veintitantos años, él casi 60. No nos confundamos con nuestras abuelas”, dice el actor sonriendo.

UNA MENTE BRILLANTE...

Hace sólo cuatro días que Banderas terminó de grabar la serie, diez capítulos de una hora de duración cada uno, en los que sufrió una inmersión tan grande que aún no tiene perspectiva para hablar “con objetividad” del personaje.

“Estoy agotado, aún hablo a borbotones. Pero sí puedo decir que no hemos tratado de glorificar a Pablo Picasso; el nuestro es un personaje con claroscuros, y lo mismo en su relación con sus mujeres e hijos. También afirmó que no hay desamor y no hay abusos, es un hombre que quiere y puede con todo”, resume el actor.

Reconoce que “examinado de cerca, Picasso el artista es asombroso; no miente, no busca el aplauso”. El actor es consciente de que uno de los aspectos más denostados del pintor ha sido siempre su relación con las mujeres y sus múltiples infidelidades.