Patrulla de papel

Y cuando el Presidente Donald Trump aumentaba sus exigencias y presionaba a sus aún socios (Canadá y México) intentando con eso proteger su lugar de “Macho Alfa”, desde dentro de su manada se escuchó un grito, “¡ten cuidado en el tema del North American Free Trade Agreement!”

Y es importante considerar ese grito pues, quienes gritaron son entes de peso especifico. Explico.

-Diez excomandantes de los Comandos Norte y Sur de E.U.le solicitaron al Presidente Donald Trump no cancelar el tratado de libre comercio pues lo calificaron clave para la Seguridad Nacional y Regional- la carta enviada al mandatario advierte del riesgo que implicaría deshacer ese documento, y le dicen -los desafíos y las amenazas estarían más próximos-. Va un dato; entre los signantes de la carta están los Generales Barry R. McCaffrey (zar antidrogas con Bill Clinton). También Bantz Craddock y Douglas Fraser y los Almirantes William Gortney y Timothy Keating. Más, vayamos el quid de la idea.

Definitivamente la prospectiva de estos señores militares (de mar y tierra) es trazada usando argumentos propios de su perfil, le dicen al Presidente -si el TLC/AN se extingue la colaboración entre los tres países será menor; así, nuestras capacidades para hacer Seguridad Nacional disminuirían, seríamos débiles; si queremos tener índices de control aceptables en las fronteras terrestres que compartimos los tres países mucho se dependería de la colaboración entre nos, y por ende, el crecimiento económico de la región seguiría a la alza, como sea- continúa el escrito- en el tiempo que lleva este “tratado” ya se ha establecido un marco de confianza en el alma lógica de los tratantes- y sí, ello da espacio para estar coordinados en temas de “amenazas”.

Que amenazas referimos?. Descontrol en la migración, narcotráfico, Crimen Organizado, terrorismo, y una serie de fenómenos coyunturales. De hecho, y lo escriben los, alguna vez altos mandos, los avances en la economías de los tres países miembros del NAFTA, de 1995 a la fecha, han ido en aumento.

Por último; explicó a los lectores “civiles”; los Comandos Norte y Sur de los que estos Generales y Almirantes fueron comandantes son los mandos militares que observan SUS intereses en Seguridad Nacional en los espacios geográficos al norte y al sur de sus fronteras, para ello una de sus herramientas principales es la INTELIGENCIA y, el contenido de esa les da productos para analizar y proyectar acciones, militares, pero, al fin las amenazas siempre serán para todos los universos (civiles y militares).

A tiro de piedra; al final la opinión del “generalato y el almirantazgo de los E.U.” (en retiro) se colocará junto con las otras (opiniones), recordemos que en los Estados Unidos los grupos de poder son de mucho peso; empresarios, banqueros, (Wall street) Gobernadores y Jueces pesan tanto en su opinión como aquellos que formaron la cúpula de su Seguridad Territorial. Sin embargo, no deja de ser importante leer (SIC) lo que los hombres de guerra proyectan.

Así entonces, el escenario base (escribo desde México y soy mexicano) es que -la negociación del TLCAL/AN (NAFTA) será (para México) favorable y tal cual se firmará, aunque, existe el riesgo de que, en uno de sus tiquis, Mr. Donald Trump alguna madrugada escriba un tweet anunciado la salida de E.U. de dicho pacto.

Prospectiva. La clase política de los gobiernos socios del NAFTA están sabidos del poder de China, Rusia y Europa, por ello, analistas norte americanos que estudian el comercio internacional saben que aquellos buscan ligarse más con Canadá y México, Aunque la posibilidad de que se continúe con el NAFTA es mayor; a pesar de que el tratado que blinda la cobija que cubre a Canadá. México y los mismos E.U. como siempre ha sido, sigue siendo el gringo quien jala la cobija cuando le da frío, werever.

Ultimo patrullaje.- Ernesto Zedillo llegó sin compromisos a la Presidencia de la República, eso le dio margen a operar libremente, sus logros mayores fueron en el de Seguridad Interior; crea el Consejo de Seguridad, la Policia Federal Preventiva y, (hoy lo más importante) los Grupos de Coordinacion (en cada Entidad federativa); en 1995 surgió el primero de esos en Chiapas; créalo, ese Grupo de Coordinación sin duda fue el que alcanzó la.paz tras el levantamiento “zapatista”, cosa de, en otro, “patrullaje” explicar sobre la carta.

