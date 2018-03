Presencias y Evocaciones

En México y en otros pueblos de América, cada 21 de marzo se recuerda a don Benito Juárez García, con motivo de un aniversario más de su natalicio. Es un personaje que trascendió a su época por su acendrado patriotismo, conducta ejemplar y suprema dignidad ciudadana. Desde niño mostró valor, inteligencia y carácter para alcanzar grandes metas. Para prepararse abandonó su natal Guelatao en la Sierra de Ixtlán, para llegar a la capital de Oaxaca, en donde aprendió las primeras letras. Más tarde estudió derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, en donde fue catedrático y posteriormente rector. Como gobernador de su estado procedió a equilibrar las finanzas, apoyó sustancialmente a la educación, creó escuelas normales, multiplicó la obra pública, levantó una carta geográfica y un plano de la ciudad de Oaxaca.

En 1858 asumió la Presidencia de la República y en 1859, expidió Las Leyes de Reforma, en las que declaró la libertad de cultos, instituyó el Registro Civil de nacimientos, matrimonios y defunciones, gestiones que habían sido hasta entonces facultad del clero. Defendió las libertades humanas, resistió y derrotó a la invasión francesa y al gobierno espurio de Maximiliano de Austria. El Congreso de Colombia lo declaro “Benemérito de las Américas”.

El excelso tribuno Jesús Urueta dijo a fines del siglo XIX: “es ante todo, mexicano, pero sobre todo es un miembro destacado de la humanidad, una figura de primer orden entre los grandes personajes de la historia, caudillo y héroe; sus actos son como gotas de sangre que circulan en el organismo entero de la humanidad, nutriendo de vida y floreciéndolo de amor”. Baste tener presente que Juárez es la roca maciza e inconmovible. Ni el vendaval, ni el cataclismo logran moverla de su base. Es un símbolo perenne de resistencia al mal, a la derrota o al desaliento.

El 21 de marzo de 1916, nació en Ometepec, Gro., el maestro Juan García Jiménez, considerado uno de los cuatro grandes poetas vernáculos de México. (Los tres restantes fueron Carlos Rivas Larrauri, Aurelio González Carrasco y Antonio Guzmán Aguilera). Cursó la enseñanza primaria en su tierra natal; en Chilpancingo estudió la secundaria y en la capital del país se tituló como profesor de primaria en la Escuela Nacional de Maestros. En 1937 publicó “Alma Vernácula”; en 1955 “Luna de Barrio”, en 1960 “Palabras en el Bosque” y en 1964 “Cuando el Amor Cantaba”. Su obra fue elogiada por la crítica exigente de la época. Escribió regularmente para revistas y periódicos nacionales. Murió en la ciudad de México el 1° de abril de 1967. A partir de 1990, sus restos descansan en la Rotonda de los Personajes Ilustres de Guerrero, en Chilpancingo. Con motivo del 102 aniversario de su nacimiento, elevo un afectuoso recuerdo al poeta García Jiménez, quien me concedió aleccionador y afectuoso trato.

Hoy jueves 22 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Agua, por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tomando en consideración que los efectos del cambio climático sobre el ciclo del agua hacen que el futuro del preciado líquido sea más frágil que nunca. La celebración está orientada a la comprensión de la forma en que la contaminación influye en la productividad económica y en el bienestar social. Si continuamos desaprovechando este fluido, la derrota del planeta será total. Los expertos señalan que desde 1950, el consumo de agua en el mundo, se ha triplicado, lo cual pone al planeta frente a uno de los más grandes problemas con que la humanidad haya luchado.

De no mejorar la educación ambiental, se calcula que para el año 2025, dos tercios de la humanidad padecerán problemas por la carencia de agua dulce. Esto ha hecho pensar que los próximos conflictos en el planeta tierra, tendrán su origen en la escasez del vital líquido. Hay que entender que el agua no es un recurso más, si no que tiene una relación directa con la vida y nuestra salud, por lo que cada vez tenemos que ser más responsables del uso que le damos.

No debemos eludir el tema de la Expropiación Petrolera, que decretara en un supremo acto patriótico el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 18 de marzo de 1938. Este tema hoy por hoy, es de lacerante actualidad derivada de la llamada Reforma Energética.