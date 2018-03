Averígüelo Vargas

En víspera de la Semana Santa arranca el gobernador Héctor Astudillo un ambicioso proyecto de un nuevo desarrollo inmobiliario denominado Tres Cantos Playa Mar, que representa una cuantiosa inversión y que en su etapa de construcción permitirá crear cientos de empleos fijos y complementarios, lo que muestra que Acapulco se mantiene como uno de los principales destinos turísticos, que cuenta con la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, que saben que sus recursos están asegurados y en condiciones de resultar productivos.

No hay duda que el esfuerzo rinde buenos resultados, porque a pesar de los problemas que no se logra superar, se mantiene una buena inversión en este sector y no se diga de los visitantes que llegan al puerto en cantidades muy importantes, aprovechando cada puente o fin de semana largo, para venir a disfrutar unos días de sol, playas y diversión, que no son afectados por la inseguridad que se presenta en otros sectores, entre los grupos delincuenciales.

A partir del próximo viernes arranca la temporada de la llamada Semana Mayor o Semana Santa, seguida por la semana de Pascua, que durante dos semanas y un poco más, permiten que los tres destinos del Triángulo del Sol se mantengan en su límite máximo, lo que arroja una buena derrama económica en el estado, que tiene una alta trascendencia, porque Guerrero depende en gran medida de la industria turística.

Recientemente surgió el problema de que grupos de delincuentes han interceptado en la Autopista del Sol a paseantes que iban o regresaban del puerto, a los que amenazan y despojan del vehículo en que se conducen y de sus pertenencias personales.

Este es un asunto de la mayor importancia, porque va directamente sobre los visitantes, que se ven sorprendidos y amenazados en una carretera tan transitada, por lo que esos atracos han sucedido principalmente en la noche, aunque anteriormente era segura a toda hora.

Esa situación provocó una reunión urgente del Grupo de Coordinación Guerrero, que coordina Héctor Astudillo, en el que están representadas las policías estatal y federal y los mandos del Ejército y la Marina, donde se proyectan operativos que permitan regresar la seguridad a esa importante vía de comunicación.

Una acción que debe realizarse con urgencia es cerrar los accesos irregulares que algunos grupos han abierto para acceder a la autopista, porque así ingresan sin pasar por las casetas donde está la policía y salir por el mismo camino.

Todas las autoridades estatales y federales están conscientes del peligro que representan esos asaltos en carretera, por lo que es indispensable y obligado que se frenen por medio de los operativos necesarios, con el sobre vuelo de la carretera con helicópteros policiacos y militares.

Ninguna acción policiaca y militar es excesiva para proteger a los visitantes que le dan vida al estado de Guerrero, porque son muchos miles de millones de pesos los que dejan en la entidad durante sus visitas al estado, como ha planteado Héctor Astudillo Flores.

ARRANCÓ AYER EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS Y ALCALDES. —El proceso electoral en que se encuentran el país y el estado avanza hacia el cumplimiento de las distintas etapas, como es ahora el registro de los candidatos a las diputaciones locales y las presidencias municipales, que inició el 21 de marzo hasta el 5 de abril, tiempo en el que todos los que buscan contender por una de esas posiciones deben registrarse, a través de sus partidos ante el Instituto Electoral local.

En Acapulco está Ricardo Taja, por el PRI, lo mismo que un increíble Joaquín Badillo, hechura de Bety Mojica, además de quien postule Morena, que no acaba de definirse ni siquiera con el género.

En la capital, Chilpancingo, Bety Vélez, por el PRI, muestra una clara ventaja frente a Antonio Gaspar, del PRD y la indefinición de Morena, donde no logran ponerse de acuerdo, porque, además, tienen que enfrentar el autoritarismo del dueño del partido, AMLO.

Las diputaciones locales están menos definidas, pero en la capital, va en el distrito uno, César Armenta y en el 2, Ricardo Moreno Arcos, quien va por repetir en la curul, pero ahora por elección, porque la anterior fue plurinominal, lo que seguramente habrá de lograr, porque tiene muy buen ambiente y alta aceptación en ese distrito.

En fin, que habrá que procesar una larga lista de candidatos en los 82 municipios, que se multiplicarán por 2 y 3, según los partidos participantes, más los 28 distritos locales y los 18 plurinominales.

CERTIFICAN EN CHILPANCINGO EL PRIMER ENTORNO SALUDABLE, EN EL MERCADO DE LOS ÁNGELES. —Por primera vez en este trienio se informa que un mercado, en este caso el de la colonia Los Ángeles fue certificado como un “entorno saludable”, que es la calificación que deben alcanzar todos los centros de abasto, porque representa que trabajan en las condiciones apropiadas que garantizan que los servicios y productos que se expenden al púbico consumidor tienen la garantía de que son saludablemente garantizados.

Este registro lo hace y extienden la certificación correspondiente la Secretaría de Salud del gobierno estatal y la Secretaría de Salud del ayuntamiento capitalino.

La certificación quedó registrada en una placa conmemorativa que develó el alcalde Jesús Tejeda Vargas, junto con personal de las dependencias de salud y representa un hecho memorable que debe ser exigido para todos los mercado capitalinos, especialmente el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, que debe estar bastante lejos de esa certificación por el desorden que muestra, falta de aseo, obstrucción de pasillos y escaleras interiores y exteriores, lo que hace necesario que se haga una reestructuración a fondo, para garantizar la calidad e higiene de los productos que ofrece a una amplia gama de habitantes de la ciudad.

El alcalde Tejeda Vargas señaló que se hará el mejor esfuerzo para que todos los mercados capitalinos alcancen la certificación necesaria, para que los habitantes de Chilpancingo tengan la seguridad de que adquieren productos con la calidad sanitaria suficiente, que garanticen su consumo.