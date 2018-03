Sarkozy en custodia por presunto financiamiento ilícito de campaña

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy fue detenido el martes en relación con las acusaciones de que recibió millones de euros de su campaña por parte de dictadura del libio Muamar Gadafi.

Sarkozy estaba detenido en la comisaría de policía de Nanterre, al noroeste de París, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento directo del caso, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente.

El ex mandatario llegó a la estación de policía en la madrugada y siguió ahí hasta la entrada de la noche. No estaba claro si permaneció detenido toda la noche.

Sarkozy, de 63 años, ha negado rotundamente haber cometido la acción ilegal en el caso, el cual involucró a su campaña presidencial de 2007, que lo llevó al Palacio del Elíseo.

Un abogado del ex presidente no ha respondido a un mensaje de la AP en busca de comentarios.

Aunque la investigación ha estado abierta desde 2013, el caso ganó impulso cuando el empresario franco-libanés Ziad Takieddine contó al sitio web de investigación Mediapart en 2016 que había entregado unas maletas con Librerías de Libia con 5 millones de euros (6,2 millones de dólares) ) en efectivo a Sarkozy a su ex jefe de gabinete, Claude Gueant.

Los investigadores estudiaron una denuncia acerca de que el régimen de Gadafi entregó en secreto a Sarkozy un total de 50 millones de euros para su campaña presidencial de 2007. La suma más grande del límite legal de una campaña, que en ese momento era de 21 millones de euros.