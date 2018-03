Frank en su tinta

“LOS CHUCHOS” detestan a Lázaro Mazón Alonso, a tal grado que todavía están fraguando quitarle la candidatura a diputado local por el Distrito 22 con sede en Iguala. En declaraciones publicadas este martes en el periódico La Razón, el vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, mencionó que no comparte la decisión de que Lázaro Mazón sea candidato. “Yo no he compartido esa decisión, por cierto, y no ha sido todavía consumada, así de sencillo”, comentó el líder de Nueva Izquierda. Asimismo, declaró que algunos militantes del PRD en Guerrero impugnarán la candidatura, pues insistió en que esta postulación no le hace bien a la coalición Por Guerrero al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano…… SIN EMBARGO, el “Chucho” Zambrano se topó con la postura del dirigente estatal del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, quien, en entrevista con el diario La Razón, afirmó que Lázaro Mazón goza actualmente de sus derechos políticos para participar en la contienda electoral y que es la persona mejor posicionada en el distrito 22. Y agregó Barrientos: “Nueva Izquierda trae otra propuesta, pero en las revisiones y sondeos Lázaro Mazón sale con los mejores números. Nueva Izquierda está presentando a la compañera Zulma Carvajal (…) Lázaro Mazón goza de todos sus derechos políticos y es un personaje que en el sentir de la población de Iguala es alguien con mucho reconocimiento y respeto”. Dijo que la amistad de Mazón con Abarca no lo hace culpable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa…….. A PROPÓSITO del PRD, Beatriz Mojica Morga, candidata al Senado de la República, denunciará por violencia política de género, difamación y calumnias al ex perredista David Jiménez Rumbo. Dijo que Rumbo es un pleitista de cantina y que tiene la lengua muy suelta al manifestar insultos en su contra de manera irresponsable y sin ningún fundamento. Y es que Jiménez Rumbo acusó a Beatriz Mojica de ser “La Malinche” del PRD, por presuntamente vender la candidatura a la alcaldía de Acapulco al empresario Joaquín Badillo en 10 millones de pesos, por lo cual también (Rumbo) renunció al partido…….. EL SENADOR guerrerense con licencia, Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de México, y quien tiene el mayor número de firmas de apoyo fraudulentas, no ha querido ejercer su derecho de audiencia para explicar las anomalías. El Instituto Nacional Electoral informó que la irregularidad más grave que cometió el también ex militante del PRD fue haber entregado 811 mil 969 simulaciones de credenciales de elector con datos reales de ciudadanos, lo que implicó una usurpación de su identidad……. JOEL Valdez García es el nuevo diputado local por el Distrito 22 con sede en Iguala, luego de que este martes fue aprobada la solicitud de licencia de David Gama Pérez, quien se alista para la campaña por la presidencia municipal. Gama es de los pocos legisladores que han regresado a su distrito para gestionar obras y entregar apoyos…… EN TOTAL fueron 14diputados locales (11 del PRI y 3 del Partido Verde) que dejaron las curules a sus suplentes, entre ellos están también Flor Añorve Ocampo, que va por la alcaldía de Taxco; Jesús Martínez, que va por Teloloapan; Ignacio Basilio García, que va por Zumpango y el singular caso de Rosaura Rodríguez Carrillo, que deja la diputación para ir en el número uno de la planilla de regidores del PRI en Acapulco (con la aclaración de que los regidores de Acapulco ganan lo mismo que los diputados locales)……. SIMPLE dato: Médicos de Canadá se oponen a sus aumentos salariales y protestan; piden que los recursos sean redistribuidos en el sistema de salud…… PUNTO.