Averígüelo Vargas

Realmente no se entiende el afán de los dirigentes nacionales y estatales del PRD que hacen todo lo posible por perder la presidencia municipal de Acapulco, que para ellos era la joya de la corona, porque a pesar de que tuvieron tres etapas de la gubernatura del estado, los tres titulares fueron políticos ajenos a su partido, que aceptaron representarlos, porque “París bien vale una misa” o lo que es lo mismo, “Guerrero bien vale vestirse de amarillo”.

Acapulco lo tienen desde que Alberto López Rosas llegó al cargo, aunque hizo su campaña sin el apoyo de ese partido, pero de hecho se le consideraba como uno de sus integrantes o como un gobernante de izquierda.

Siguió Zeferino Torreblanca, cuando era un político que hacía buen trabajo por el puerto, porque luego se deschavetó cuando alcanzó la gubernatura del estado a costas de Héctor Astudillo; le siguieron Félix Salgado Macedonio, que sabía y sabe mucho de pachangas, pero nada de hacer un buen gobierno y remataron con Evodio Velázquez, quien de plano llevó la presidencia municipal porteña al peor nivel de ineficiencia y corrupción, salpicada con el mucho queso del que disponían él y sus ayudantes.

Pero se ve que ya están cansados en el PRD de estar lidiando con la alcaldía turística, de modo que ahora, motivados por 10 millones de razones decidieron postular al peor de los aspirantes a ese cargo, el Jacko Badillo, que era el más bajo en las encuestas y que en la pasada elección sólo logró 12 mil votos, contra casi 100 y 90 mil que tuvieron Evodio y Terán Porcayo.

¿Realmente pensarán Los Chuchos y su protegida Beatriz Mojica que con este personaje pueden ganar la elección?

Hay que estar muy confundidos o muy interesados por la negociación que hicieron para poder postularlo, porque existía previamente el planteamiento de que el candidato debería ser un perredista, porque el joven policía ni siquiera cumple con esa condición, de modo que ni perredista ni suficientemente popular, pero exitoso en su negocio de seguridad privada, que al parecer fue lo que movió el fiel de la balanza en su favor en una negociación privada que habría sostenido con Bety Mojica en la Ciudad de México.

Aún no se conoce quién será el candidato o candidata de Morena a la alcaldía, mientras que por el PRI Ricardo Taja, diputado federal, es quien tiene buenas posibilidades de recuperar esa alcaldía, pero tiene que hacer un gran trabajo de campaña y no contra Jacko, porque ese está perdido de antemano, sino con el abanderado(a) del Peje.

CLAUDIA RUIZ MASSIEU Y RENÉ JUÁREZ, DOS DE LOS PLURINOMINALES DEL PRI. —Los dirigentes del PRI, donde todavía se mantiene en la presidencia del partido tricolor, Enrique Ochoa Reza, dieron a conocer las listas de sus integrantes que pueden llegar a una curul de diputado o un escaño del Senado por la vía plurinominal, entre los que están los guerrerenses Claudia Ruiz Massieu y René Juárez Cisneros, la primera a la cámara alta y el ex gobernador a una diputación.

Claudia, hija del ex gobernador Ruiz Massieu, no ha desarrollado en el estado acciones políticas, sociales o financieras que se le conozcan, pero será una de las representantes en el Pacto Federal por el PRI más que por Guerrero, ya que será senadora de partido y entre sus aspiraciones se menciona que piensa constantemente en la gubernatura del estado, pero su nula presencia en la entidad representa su mayor limitación, sobre todo ahora, cuando la competencia se ha cerrado notoriamente.

René Juárez es un político de carrera, al que le cuesta mucho trabajo alejarse de esa actividad, en la que buscará mantenerse hasta que no encuentre hacia dónde hacerse, sino para regresar a la costa del estado, a escribir sus memorias, o para impulsar su grupo político, aunque ahora ya no se le notan muchas ramificaciones y una diputación federal no es necesariamente una fuente de poder importante, sino acaso para no quedarse volando al garete.

De la votación que alcance el PRI en la elección del 1° de julio dependerán cuántos plurinominales podrán entrar al Congreso de la Unión, aunque tiene la posibilidad de lograr la mayoría de los legisladores federales y competir con seriedad por la presidencia de la República, porque nadie tiene garantizado el triunfo y aunque alguno ya se da como ganador, lo mismo se decía hace 6 y hace 12 años y sin embargo, ese candidato se quedó en la orilla y ahora puede repetir por tercera ocasión su aspiración fallida, aunque amenace con soltar al tigre, que no es más que una amenaza de que buscará hacer un soberano desmadre si no le dan el triunfo en las urnas.

SE RETIRA FLOR AÑORVE DEL CONGRESO DEL ESTADO. —Tras presidir por dos años y medio al Congreso del Estado, la diputada Flor Añorve Ocampo anunció su separación del cargo, en el que hizo notar que hizo un uso eficiente de los recursos públicos, como le fue reconocido al serle otorgada la calificación más alta en la evaluación de transparencia, aparte de que no deja deudas por el pago de impuestos ni con los proveedores del Poder Legislativo estatal.

Aunque en el escrito de separación del cargo no especifica las causas de su retiro se sabe que buscará contender por la candidatura a la alcaldía de Taxco, de donde es originaria y residente, lo que sería muy positivo, porque la legisladora demostró que tiene la capacidad de dirigir a uno de los tres Poderes del gobierno del Estado, sin tener problemas ni ser señalada por problemas financieros o de organización.

Flor Añorve sería una buena presidenta municipal de Taxco, porque conoce muy bien el municipio y sabe cuáles son los problemas que enfrenta y las necesidades que deben atenderse para que se mantenga y se fortalezca como uno de los puntos privilegiados del Triángulo del Sol, que cada semana recibe a miles de turistas que son amantes de la cultura y de los espacios atractivos de un “Pueblo Mágico”.

Taxco avanzaría y lograría fortalecer su posición con Flor Añorve como su alcaldesa.