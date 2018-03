Revista de la Semana

Excepcionalmente encabeza mi colaboración una fotografía, debido a que hoy 21 de marzo se conmemoran 212 años del nacimiento de Benito Juárez y porque en esta fotografía aparece él en compañía de su hermana Nela y de su esposa Margarita; es de las pocas fotografías donde podemos ver la imagen real del Benemérito sin los retoque tipo europeo que los pintores y retratistas hacían para congratularse con el presidente.

Él, que desempeñó muchos cargos relevantes, fue gobernador de Oaxaca y Presidente de la República, a la que consolidó poniendo las bases de ella. Una carrera brillante, pero con sus claroscuros.

Su herencia con las Leyes de Reforma es invaluable. En momentos aciagos para México se opuso al colonialismo y al imperialismo de la época. Poco después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, Juárez dio a conocer su famoso Manifiesto, que decía: “Mexicanos: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Esta última frase que se encuentra inscrita en el salón donde se reúne el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”.

La verdad es que el colonialismo y el imperialismo se conservan hasta nuestros días, únicamente han cambiado su estilo, pero en el fondo siguen siendo lo mismo: tendencia a mantener un territorio en el régimen de colonia, por medio de la fuerza militar, económica y política y como nos calificó Mario Vargas Llosa: bajo “una dictadura perfecta”.

Si Juárez viviera, ya hubiera fusilado al Miramón (Videgaray) de nuestros días y se enfrentaría a ellos, a pesar de sus múltiples disfraces, con la misma energía civil con que forjó al México actual.

La gran pregunta, en el aniversario de su nacimiento, es si hoy vivimos en paz y si es eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la república, si no hemos caído de alguna forma, en el torbellino devorador de colonialismo o del imperialismo bajo el pretexto de una globalización que arrasa las fronteras nacionales. Y la respuesta es clara: ni vivimos en paz y las leyes se inclinan por los ricos o poderosos. ¿El gobierno de ahora respeta los derechos de todos? Desde luego no es válido pretender que se repita la historia al pie de la letra, pero hay principios inalterables que aunque sometidos al influjo de las circunstancias y al paso del tiempo, no cambian en lo esencial. Juárez le dio a la república, a partir de entonces, su alma y su espíritu, su fortaleza jurídica, consolidando la esencia del Estado de Derecho.

¿Qué ha pasado con esa herencia?

Habría que rescatarla, porque los últimos gobiernos han resquebrajado al Estado de Derecho y el actual, de plano, presumiblemente lo ha vulnerado. Y no es una simple opinión de un comentarista pueblerino, así lo perciben: un informe de la ONU, cuando informa “en 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay evidencias sólidas que revelan actos de tortura por parte de elementos de la PGR, la Policía Federal o las Marina” todos sabemos que el gobierno está dispuesto a todo con tal de que no avance la carpeta de investigación de Odebrech. Y ese es el problema que está dispuesto a todo, sin ningún recto. También, la PGR decidió descaradamente archivar la averiguación previa contra César Duarte por lavado de dinero, delitos bancarios y defraudación fiscal. Así como la Estafa Maestra.

Ahora se burlan de nosotros, pero el fallo tremendo de la historia que es implacable los habrá de juzgar. Lo desconcertante es que se recuerda a Juárez y se le invoque, pero se le soslaye como a una reliquia venerable que tiene poca influencia.

Los homenajes festivos, de algarabía oratoria, poca cosa dicen en medio de esta sobajada democracia, de esta crisis social que inquieta y va acompañada de tanta injusticia.

La paz, el derecho y la ley siguen siendo proposicio0nes más que realidades concretas. Lo desconcertante, también, es que con una herencia tan rica hayamos sido capaces de mantenerla vigente, de actualizarla, de ajustarla al tiempo social que nos ha tocado vivir. Pero nunca es tarde. El próximo primero de julio podemos recobrarla con nuestro voto. No olvidemos que el fallo de la historia nos aguarda.