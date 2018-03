¡Paso perfecto!

Con un juego pendiente, Preventivos se ubica como sublíder de Juvenil "B" con 12 puntos, tras golear 4-1 a Real Acatempan en la fecha 5 del C2018

Iguala, Gro., Marzo 21.- Los buenos momentos siguen en el clausura 2018 de Juvenil “B” para la escuadra de Preventivos, ya que en 4 partidos disputados sólo conoce la victoria y todavía tiene un partido pendiente con el cual podría irse al frente de la tabla de posiciones; en la jornada 5 los “guardianes” se encargaron de hacer efectivos los pronósticos al derrotar 4-1 a Real Acatempan que se puso cerca de emparejar el marcador pero erró opciones claras de gol que terminaron por costarle ceder puntos.

Desde el arranque del duelo no hubo tregua para llegar al gol, algunos arribos parecían terminar en su objetivo pero la oportuna intervención de los porteros evitó la caída de sus arcos; previo a terminar el primer tiempo fue la escuadra de Preventivos la que logró llegar al gol en los botines de Óscar Sánchez.

En el arranque del segundo lapso los “guardianes” volvieron a dar un golpe de autoridad con el segundo de la tarde, el encargado de hacer efectiva esta situación fue Ángel Parra al minuto 46, pero los “reales” mantuvieron el ímpetu para no darse por vencidos en esta reyerta que todavía le faltaba mucha cuerda y tras una serie de avisos, una pelota filtrada a las espaldas de los defensores fue bien aprovechado por Antonio Mendoza al 61 de tiempo corrido para poner el 2-1, este tanto le puso emoción al duelo ya que Acatempan generaba llegadas pero la mala puntería de su gente y la intervención del meta Carlos Mena evitaron que esto se empatara.

Al minuto 76, David Avalos enfiló a los “guardianes” al triunfo tras aprovechar un espacio en el área chica y la estocada final llegó al 78 vía Ángel Parra quien se apuntó con un doblete en esta victoria que mantiene a Preventivos en el segundo lugar.

En más resultados de esta jornada, Ruffo Figueroa asaltó la cima tras vencer 4-2 a Tuzos Iguala; León Iguala sorprendió al Internacional al derrotarlo 4-1; Cañeros y Ruffo Figueroa “A” terminaron empatados a un gol; Campo Agrícola recobró la memoria y se impuso 3-0 al Cesvi Universidad; Tamarindos no se detuvo ante nada y goleó 7-0 al San Nicolás FC; Jaguares y Reforma ganaron sin sudar la camiseta por estar dados de baja sus rivales.