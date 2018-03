Rinden homenaje al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa

Huitzuco, Gro., Marzo 20.- Con la presencia del ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer; el diputado local por el 23 Distrito, Héctor Vicario Castrejón y el subsecretario de la Sagadegro, Daniel Román Salazar, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, junto con su comuna plural, rindió homenaje al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, en el marco del XXVII Aniversario Luctuoso.

Ante la presencia de ex alcaldes, invitados especiales y alumnos de las diferentes instituciones educativas, la maestra Guadalupe Jazmín Gaytán Castrejón hizo una reseña del homenajeado, destacando su nacimiento el 9 de noviembre de 1908 y murió el 18 d marzo de 1991, fue ingeniero y político mexicano y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ocupó diferentes cargos como el de senador de la República y gobernador constitucional del estado de Guerrero.

Rubén Figueroa Figuera fue sobrino de Francisco Figueroa Mata, destacado profesor y político e hijo de Nicasio Figueroa Fuentes y Eufemia Figueroa Mata. Cursó sus estudios en la Ciudad de México, ejerció diferentes empleos y a los 25 años se graduó como ingeniero topógrafo. Un tiempo trabajó en Obras Públicas de Guerrero, la Secretaría de Salud y Comunicaciones. Fundó las empresas de autotransportes México-Acapulco y la “Flecha Roja”, así como la alianza de transportistas de la República Mexicana.

En lo político, Rubén Figueroa se desempeñó como diputado federal y en 1970 es nombrado vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas, donde pretendió convencer el movimiento de Lucio Cabañas Barrientos, a fin de deponer la actitud violenta y luchar por el poder pacíficamente, motivo por el cual fue secuestrado y liberado. En 1975, fue electo gobernador de Guerrero, promoviendo la impulsora guerrerense del cocotero, la empresa fertilizantes de Guerrero y la coordinación del fortalecimiento municipal, creó el comité promotor del desarrollo, hoy conocido como Copladeg.

Se impulsó la educación agropecuaria con numerosas escuelas técnicas y las normales como la “Rafael Ramírez” y la “Adolfo Viguri Viguri” en Chilpancingo, donde impulsó el sistema hidrológico de la ciudad capital. Contrajo matrimonio con la señora Lucía Alcocer, con la que procreó seis hijos, Rubén, Alfredo, Esperanza, Sara, Lucía y Laura Figueroa Alcocer.

Asimismo, a nombre del ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, Odet Salones Ocampo, agradeció al presidente municipal de Huitzuco, José Luis Ávila López, por el sentido y sensible homenaje a Don Rubén Figueroa Figueroa, quien buscó el progreso de su gente, donde las nuevas generaciones lo conocemos a través de sus hechos.

Cabe señalar que en este evento estuvieron presentes los ex alcaldes, Héctor Ocampo Arcos, Norberto Figueroa Almazo, Luis Toribio, Mario Ocampo Vicario, Rosalba Uriza Marbán, Eduardo Castro Vergara, Juan Miguel Noverón Herrera, Atenodoro Robles Ocampo y Mario Flores Moyo, entre otros invitados.