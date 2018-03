Paranoia en Austin, Texas, ante serie de explosiones por mochilas bomba

Las autoridades locales investigan la relación de la explosión de este domingo en el área suroeste de Austin con los tres anteriores casos de paquetes bomba registrados en la capital texana este mes.

Dos jóvenes resultaron heridos de gravedad debido a la explosión de este domingo y los responsables de seguridad “están valorando la posibilidad” de que este nuevo artefacto fuera detonado a distancia, justo cuando las víctimas pasaban a su lado montados en bicicleta, indicó el jefe de Policía de Austin, Brian Manley.

Este método contrasta con los incidentes anteriores, que se produjeron tras la apertura o manipulación de paquetes bomba dejados frente a sus viviendas.

“Esto cambia las cosas, nuestro mensaje de seguridad en este punto era decirle a la comunidad que no manejara paquetes sospechosos o no los recogiera, ahora necesitamos tener un nivel extra de vigilancia y cualquier cosa que parezca fuera de lugar, no se acerquen a él”, dijo el jefe policiaco.

El Departamento de Policía informó de que tras la nueva explosión, los servicios sanitarios trasladaron de urgencia a un hospital a dos jóvenes varones, que no han sido identificados.