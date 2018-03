Adrián Uribe, a punto de estrenar su película "Tuya, mía… Te la apuesto"

El comediante mexicano, Adrián Uribe, arrancó el 2018 lleno de planes tanto para la pantalla grande como para la televisión, pues el 23 de marzo estrena la película “Tuya, mía… Te la apuesto”, donde él interpreta al personaje protagonista, ‘Mariano Cárdenas’, un verdadero apasionado del futbol. Igualmente, participó en la película dirigida por Rob Greenberg, “Overboard”, donde Eugenio Derbez es el protagonista y comparte elenco junto con Eva Longoria.

En entrevista también adelanta que lo veremos en Televisa durante la temporada del Mundial de futbol: “Me voy a Rusia con Televisa a hacer comedia. Además, tengo dos proyectos de cine en puerta, recién me llegaron los guiones por lo que estoy leyéndolos y decidiendo qué hacer. Además, haré una tercera temporada de la serie ‘Nosotros los guapos’ y seguiré hasta junio con la gira de ‘Imparables’ a lado de Omar Chaparro”.

ALLÁ EN EL FICG

Si bien el filme “Tuya, mía… Te la apuesto” se estrenará en los cines mexicanos el 23 de marzo, Adrián Uribe ya tuvo la oportunidad de verla con público gracias a su participación en el recién culminado Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG) en su trigésima tercera edición, donde la producción de dicha película ofreció una alfombra roja previo a la proyección. Su experiencia fue positiva, cuenta: “Espero que sea una película que les guste, yo tenía la incertidumbre de cómo reaccionaría el público. La primera vez que la vi con audiencia fue en el FICG y me llevé una grata sorpresa porque reaccionaron bien, hubo risas y tal, así que sentí bonito, ¡qué padre! Porque la había visto sólo con personas que forman parte de la película”.

Aunque para él la reacción del público fue grata, le queda la espinita respecto su trabajo de en este filme: “Estoy tranquilo. Siempre como artista tengo este defecto de pensar que pudo haber estado mejor, pero bueno, finalmente estoy contento y satisfecho y sé que es una película que va a sumar”.

UN TIPO EGOÍSTA

“Tuya, mía… Te la apuesto” cuenta la historia de ‘Mariano Cárdenas’, “un tipo muy egoísta que siempre está pensando sólo en lo que lo hace feliz: el futbol, que es su fuga, porque él no está satisfecho con su vida, no es pleno, está frustrado en su trabajo, vive con toda la familia, no puede ni tener relaciones porque todo el mundo lo escucha… Su afición lo llevará a empeñar todo lo que tiene con tal de estar presente en un partido entre México contra Estados Unidos por el pase al Mundial de futbol 2018”, comparte.

Cabe señalar que la filmación de la película se realizó parte en Colombia y parte en México, por lo que Uribe tuvo un 2017 lleno de movimiento: “Fue muy padre la grabación. Estuvimos filmando en Bogotá y luego en México, allá se hizo la parte de la película de interiores, y aquí las demás. La hicimos el año pasado y la estrenamos rápido”.

Uribe apuesta que la película será del agrado de las personas, incluso si no disfrutan del futbol, “les gustará ésta porque la historia hay bastantes cuestiones con las que identificarse, te puedes identificar con la esposa, por ejemplo, cuántas sienten que no las pelan, no les hacen caso, se sienten incomprendidas, como un ‘mueble’ más de la casa. Entonces, en esta película se encuentran muchas críticas de la familia de las relaciones, del futbol, del trabajo, de la burocracia...”.