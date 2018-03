Monitoreo Politico

Qué tal estimados lectores, nuevamente saludándolos con mucho afecto esperando se la hayan pasado de lo mejor en este puente que acaba de culminar bueno les comento que el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que hay muy buenas expectativas para la temporada vacacional de Semana Santa que ya empieza el próximo domingo de Ramos el cual se espera la llegada de miles de vacacionistas tanto nacional como extranjero quienes abarrotarán los destinos turísticos de Guerrero; el gobernador Astudillo dio a conocer que el puente que terminó el día lunes por motivo del aniversario de don Benito Juárez hubo una ocupación hotelera del 92% general en todo el estado esto significa que hay confianza por parte del turismo con Guerrero y esperamos que en la temporada vacacional de Semana Santa sea muchísimo mejor.

Respecto al tema de la Seguridad señaló que la ruta está planteada participarán durante la Semana Santa la Policía Federal la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, y la Policía Estatal, se están coordinando acciones para que los visitantes se sientan con la confianza de que disfrutarán de una estancia placentera en Guerrero..!!

Por su parte la Secretaría de Protección Civil Estatal está implementando tres fases para el operativo de Semana Santa, la primer fase será en las carreteras la segunda fase la de actividades religiosas y la tercer fase será la de salvavidas en las playas de Guerrero, el titular de esta dependencia Marco César Mayares dijo que las instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores es atender de manera inmediata y reforzar estos tres puntos para poder darle atención oportuna y eficaz a la población que visiten las playas y de igual manera a la población que regrese a su lugar de origen.

César Mayares comentó que el operativo carretero principalmente la mayor parte en las carreteras que conducen a los diferentes puntos de nuestra entidad en donde se tendrán ambulancias, camionetas de reacción, camiones de bomberos para atender de manera inmediata cualquier situación.

Seguido de esto el operativo de las actividades religiosas principalmente en los municipios de Taxco, Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano donde tienen la mayor cantidad de concentración de personas en las diferentes actividades religiosas procesiones principalmente y en Taxco las festividades de esta Semana Santa.

El titular de Protección Civil agregó que respecto al operativo salvavidas estarán reforzando los puntos como la zona diamante de Acapulco la Costa Grande y la Costa Chica en coordinación con los ayuntamientos costeros, están realizando la contratación de personal salvavidas para el reforzamiento del mismo aparte de los de la Secretaría de Protección Civil del Estado, este operativo inicia el día 22 de marzo y termina la primer semana del mes de Abril..!!

Pasando a otro tema apreciables lectores les comento que hay un dicho que dice “el que suelte al tigre que lo amarre” quiero entender la preocupación de lo que Andrés Manuel López Obrador dijo en la Convención Nacional Bancaria que se llevo a acabo el puerto de Acapulco el viernes 09 de marzo quiero entender lo habido porque cuando uno es invitado y termina por amenazar o querer chantajear a quien te ha invitado a su casa a su evento resulta realmente extraño el tema no es poca cosa.

López Obrador se aventó otra, otra más si así como lo leen estimados lectores de una simple ocurrencia de que no tomáramos en serio lo que la política nos va diciendo dice el que suelte al tigre que lo amarre; se está refiriendo claramente a la posibilidad de un conflicto post electoral claro con un condicionante si hay fraude para uno.

Si hay fraude habrá un conflicto post electoral así lo está señalando todavía no empiezan las campañas y vuelve el discurso perdedor de siempre trato de entender estos tres escenarios el primero es un atentado contra la democracia, el segundo es asumir que va asumir y el tercero asume que va a ganar y no lo van a dejar.

¿Por qué un atentado contra la democracia? Porque dice que si pierde hay fraude y si gana está mintiendo, brillante democracia manipular para inducir un cálmense ya que no hagan nada; para el segundo escenario asumir que va a perder de alguna o de otra manera es curarse en salud se hace un autodiagnóstico y sabe que no le va alcanza entonces lo más fácil es echarle la culpa a otros del resultado electoral que él está mirando; pero en el tercer escenario presume que va a ganar y está señalando que no la van a dejar la verdad es hacerse la víctima “tírate al suelo florecita para ver quien te recoge”.

Si Andrés Manuel lo ha intuido si él lo cree si él lo sospecha si él lo sabe no es un disparadero de persecución esto es una renuncia ante las instancias electorales porque de lo contrario lo único que estamos observando es el fantasma de un pasado que lo está mostrando como un mal perdedor es decir el chamaco que tiene ciertas ganas dice que si no es mía el juego la presidencia que no sea de nadie obviamente eso es un arrebato.

Ya lo sabíamos pero de alguna y otra manera tenemos esos resultados en el pasado pero ahora esta mostrando un rostro muy provocador, destructor sin respeto a las instituciones, y cuando está hablado de que “el que suelte al tigre que lo amarre” la verdad va más allá del anécdota es un dilema que uno vea de manera obligada riéndose es el ombligo que él está preparando no se ve preparado, un candidato va y presenta las propuestas de un modelo económico financiero de interés para pueblo no atentar contra la democracia.

Realmente estimados lectores me ha llamado este asunto porque decía alguien por ahí de manera irónica ¿de qué tigre hablamos? del tigre Toño porque en realidad el tigre era un lindo gatito jajajaja, pues que piensa que no hay tigres amansadores, que no hay zoológicos que no hay instituciones pues ¿en qué mundo vive?

Realmente creo que la política nos está mostrando esta ruta y esperemos que el nivel de la discusión política en los debates que vengan afloren porque el ciudadano quiere propuestas no ocurrencias, quiere saber como van atender los problemas los de hoy y los de mañana..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooo..!!