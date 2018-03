El Partido Comunista en México

En la historia de la izquierda en México, sobre todo desde 1975 el Partido Comunista tuvo su relevancia en los cambios democráticos y avances en el respeto del voto en esta transición del partido único de Estado, al régimen de partidos, -ahora descompuesto y en un profunda crisis de ideas en esta elecciones. El camino y rumbo al sistema necesario para México como el régimen de coalición en el gobierno y, segunda vuelta presidencial y terminar con el corporativismo y clientelismo que sigue ahogando la voluntad de los ciudadanos para poder tener plena libertad.

La izquierda que luchaba contra un régimen de Estado presidencial y absoluto adopto el camino de las elecciones para poder elegir a los gobernantes y legisladores. El voto de castigo o de premio. Lucho por la representación proporcional, crear un Consejo Nacional Electoral ciudadano, independiente del poder público, ciudadanía de la mujer desde los 18 años y registro de los partidos que tuvieran 10 mil miembros en la mayoría simple de los estados. ( 1954 PCM )

Esta era la izquierda de hace más de 60 años. (Tribuna Comunista 14 de febrero 2018 2ª. Época. Partido Comunista Mexicano: su historia electoral Gerardo Peláez Ramos.) La de ahora, tendrá que reorganizarse después de julio de este año, no a la luz de lo electoral.

Vamos a los 50 años de un movimiento que se dio por la represión a unas marchas estudiantiles pacificas el 26 de julio y que termino el dos de octubre con una masacre. Año apocalíptico, a la vez de fiesta por las olimpiadas, que nos hicieron “olvidar” la masacre por atender al mundo deportivo. Yo entre ellos, era juez auxiliar de esgrima.

El tres me llevaron a la cárcel y salí en 9 días porque los choferes del tranvía y camiones del gobierno no me reconocieron como unos de los muchacho que quemaron sus unidades un 3 de octubre de ese año en calzada de Tlalpan, Prepa 5, UNAM ,para estar a tiempo en la inauguración el 12 de octubre.

A cincuenta años (del casi oficializado) Movimiento Estudiantil que cambio para bien México, que se inició con una inercia propia el 26 de julio , también fecha histórica de la revolución cubana, recordemos quienes eran los oradores designados el 2 de octubre de 1968: Florencio López Osuna; escuela de economía, José David Vega Becerra Escuela superior de Ingeniería IPN él hablaba cuando se inició la balacera cruzada, José González Sierra, Miguel Eduardo Valle Espinosa Economía de la UNAM y Mirthkeia González Gallardo la moderadora. Era los autorizados en estar en el tercer piso del edificio chihuahua. Había mucha personas mas , a muchos les gustaba los relumbrones. (Conspiración Comunista, EL 68 Arturo Martínez Nateras Ed UNAM 2011).