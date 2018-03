Frank en su tinta

¿EL INE también se “aPRIeta”? Una pifia en el comunicado del Instituto Nacional Electoral desató la polémica. Y es que, luego del registro del candidato José Antonio Meade, el INE comunicó oficialmente: “El consejero electoral, Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, enfatizó que con la entrega de la documentación de la coalición Juntos Haremos Historia, hoy se cumple con el plazo previsto en el acuerdo… bla bla bla”. El pequeño gran detalle es que Meade no es el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, sino “ya sabes quien”. La coalición que impulsa a Meade es Todos por México (PRI-PVEM-Panal). Más tarde el INE corrigió el comunicado, sin embargo, el mal ya estaba hecho y mantenía molestos (con justa razón) a los priistas, algunos incluso recordaron que en política no hay casualidades. Alguien en Comunicación Social del INE ya fue sancionado……. NI TAN independientes, pero sí bien tramposos. El Instituto Nacional Electoral confirmó el registro de cientos de miles de firmas fraudulentas por parte de los tres aspirantes que contendían por una candidatura presidencial independiente. A pesar de esto, la autoridad electoral resolvió –a la espera del derecho de audiencia de los involucrados-, que sólo Margarita Zavala aparecería en la boleta electoral, mientras que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y Armando Ríos Piter “El Jaguar”, quedarían fuera. Todavía, cínicamente, la ex panista Margarita Zavala dijo que algunas de sus firmas son falsas, pero poquitas. ¿Poquitas? ¿708 mil 606 anuladas?........ EN EL PRD de Guerrero sucede algo curioso. Sebastián de la Rosa y David Jiménez Rumbo se fueron de las filas amarillas, pero en ellas se quedaron muchos de sus miembros que son candidatos, incluso varios que son diputados locales y que permanecen en la bancada perredista en el Congreso del Estado. Las renuncias de Sebastián y de Rumbo han sido más mediáticas, aunque ya lo veremos en los resultados de la elección……. KARIME Sevilla Álvarez se registró el sábado como candidata de la alianza Todos por México (PRI-PVEM-Panal) a la diputación federal por el Distrito 02, con cabecera en Iguala. La taxqueña y excandidata a gobernadora apenas en el año 2015 llegó al INE en marcha y acompañada por Rubén Figueroa Smutny (candidato del Panal a la alcaldía de Acapulco), Emiliano Díaz Román (subsecretario de Educación Básica) y Javier Sanmartín Jaramillo (dirigente estatal de la Sección 14 del SNTE)……. GUERRERENSES priistas al Congreso de la Unión por la vía plurinominal. Se trata de Claudia Ruiz Massieu, quien encabeza la lista al Senado, y del exgobernador René Juárez Cisneros, quien va en cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados federales plurinominales……. MORENA se ha convertido en la chica que todos quieren, cuando menos en Iguala, luego de la confusa decisión de su dirigencia estatal del cambio de género. Directamente o mediante coalición, todos quieren con Morena: experredistas, expanistas, petistas, etcétera. La mayoría han ido de ofrecidos con “la chica de moda”, sin embargo, no todos han sido aceptados. La alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) tendrá que valorar muy bien cual pretendiente le podría dar la pelea al priista David Gama Pérez y al perredista Oscar Díaz Bello, que ya llevan delantera…….. SIMPLE dato: El registro de candidatos a presidentes municipales y diputados locales será del 21 de este marzo al 5 de abril, de acuerdo al calendario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero……. PUNTO.