Palabrerío

¿Qué opina amable lector de la clase de políticos que padecemos?, la inmensa mayoría de ellos se creen los dueños del país y al pueblo lo ven como si fueran sus vasallos.

Para los políticos mexicanos de todos los partidos, la corrupción y el abuso del poder son algo así como su deporte oficial por excelencia; por desgracia el pueblo se lo toma ya como algo natural e inexorable.

Más que coraje da tristeza la situación del pobre pueblo mexicano, porque desgraciadamente tiene muy pocas o casi ninguna posibilidad de emanciparse.

De acuerdo con las teorías de Foucault, sería materialmente imposible cambiar el estado de opresión de las mayorías, puesto que las minorías en el poder tienen el control de la economía, la educación, la televisión y todas las instituciones, y que desde esas instancias controlan, manipulan y dirigen a las masas, la pegunta que se hacía Foucault era ¿cómo podrían hacerle las masas para cambiar una estado de cosas sin acceso a todo lo antes mencionado?

Tal vez Foucault era un fatalista, pues según Chomsky debe de existir una ligera posibilidad de que los oprimidos y explotados cambien su modo de existencia, si no, ¿cómo es que han cambiado en la antigüedad los pueblos sus modos de producción y sus relaciones sociales? Aunque es posible que eso se debiera a que no existían tantos medios sofisticados de manipulación como ahora.

Hoy la televisión, la educación, los programas asistenciales, Las Instituciones, y las leyes que protegen a la clase gobernante y la alta burocracia amafiada con los multimillonarios del país, han permitido la fecundación de los espíritus más corruptos de nuestra historia, han dado paso al nacimiento de bestias de la política y a la caída de los supuestos héroes del país, que sólo han servido y seguirán sirviendo para mediatizar a los ciudadanos a través de una Historia mecanicista y anecdótica, vista desde una perspectiva estancada y alejada de la dialéctica de los aspectos sociales y económicos.

En la actualidad, la clase política que padecemos de derecha o de izquierda, no tiene la mínima intención de cambiar en lo sustancial este sistema político porque le favorece en todos los sentidos; cuando son candidatos prometen cambios, pero ya estando en el poder ignoran al pueblo porque saben que no hay ningún recurso legal con el que se les obligue a cumplir lo prometido; no tiene ningún costo para los políticos ignorar a los ciudadanos. Saltan de un cargo a otro sin rendir cuentas reales jamás a la ciudadanía que carece de medios legales para sancionar su mediocridad, su ineficiencia o corrupción. Podemos llevar a los políticos a cargos de representación popular con nuestro voto, pero no podemos destituirlos si ejercen el poder político en nuestra contra. Los legisladores locales y federales del país, jamás aprobarán leyes que los obliguen a rendir cuentas a quienes los eligieron, y que los sancionen en caso de que sus acciones perjudiquen al pueblo, por ello, son necesarias leyes que disminuyan el poder de los gobernantes y le den poder político al pueblo, como el referéndum, la revocación de mandato y la iniciativa legislativa ciudadana.

Es urgente e inaplazable la ciudadanización de la política mexicana, para que ciudadanos sin militancia partidista supervisen y califiquen el trabajo de los políticos, los cuales deberán trabajar en función de la ciudadanía y no en función de sí mismos, de su grupo político o de su partido, y despedirlos si no cumplen con el mandato del pueblo.

Parafraseando a Atahualpa Yupanqui yo diría: Hay un asunto en el país más importante que las campañas electorales y las elecciones, y es que ningún mexicano escupa sangre para que los políticos vivan mejor.

TODA LA NOCHE REVOLQUÉ TU SUEÑO/ con tus pechos, tus muslos, tus caderas/ toda la noche pensé estar de veras/ con tu cuerpo exigente y halagüeño// Nada ponía término a mi desempeño/ tras despertar todavía a mis quimeras/ tras de mojar mis sábanas aún eras/ mi vicio de insaciable pedigüeño (TOMÁS SEGOBIA).

