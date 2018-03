Que conste...son reflexiones

CREO QUE AL PRESIDENTE PEÑA NIETO LE FALTA RECORDAR MUCHAS COSAS, UNA DE ELLAS, DICEN LOS SABIOS DEL PUEBLO, ES QUE NO SE DEBE UNO PELEAR CON UN CERDO, PORQUE LOS DOS QUEDARÁN EMBARRADOS DE LODO, PERO EL CERDO LO DISFRUTARÁ… ASÍ SUCEDE CON ANAYA, ÉL DISFRUTA, PORQUE SE SABE QUE PODRÍA SE EXONERADO EN LA MEDIDA EN QUE NO APLIQUEN LA LEY Y LO QUE DEBE SER, PENSANDO EN QUE ES MEJOR INVESTIGAR Y CONSIGNAR A UN CANDIDATO QUE INVESTIGAR Y CONDENAR A UN PRESIDENTE, VEAMOS LO QUE SUCEDE EN Brasil o lo que puede suceder en México…Claro que la impunidad es para que los que gozan del poder lo ejerzan…y esto no quiere decir que pensemos que Anaya es un hombre sano y honesto… no creemos que no. El Yunque, no puede ser sano y buena organización.

Desde los años sesenta se descubría en México que varios presientes y altos funcionarios del gobierno mexicano tenían ligas y trabajaban directamente con la Agencia Central de Inteligencia, y los más destacados espías han sido, sin duda alguna, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, el mismo, López Mateos, y otros más clasificados como agentes del tempo. La guerra fría exponía sus condiciones y trataban a toda costa de que los movimientos revolucionarios e insurgentes en América Latina no se generalizaran, y esto provocó que la CIA y altos militares latinoamericanos fueran el instrumento para dar los golpes militares y destruir a las organizaciones de izquierda y a los gobierno democráticos que tenían una visión social, considerada por los agentes de la CIA, como revolucionarias y comunistas. En este mismo espacio se estableció no solamente la política del golpe militar, la destrucción y asesinato de dirigentes sociales y políticos de nuestros países, sino que también se experimentaron las guerras clandestinas controladas y la incursión de los narcotraficantes, en el caso de México, por medio de la Dirección Federal de Seguridad a cargo de la Secretaría de Gobernación, donde operaron Díaz Ordaz y Luis Echeverría y altos militares pertenecientes al famoso Estado Mayor Presidencial, y es así que, ahora, entendemos los apapachos que les brinda el presidente Peña a la institución.

En este espacio se implementaron acciones directas, sobre todo que tenían la intención de controlar, por medio de las drogas, a amplias facciones de soldados y ciudadanos norteamericanos para que no se rebelaran los asesinatos y brutalidades que se daban en las guerras de intervención en Cuba, Guatemala, Vietnam, Corea y que han terminado hasta el momento el en oriente medio con una brutal destrucción y asesinatos, como se dieron con las dictaduras establecidas en Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y las guerra provocadas en Nicaragua, Guatemala, el Salvador, y desde México, se ampliaron las relaciones con los grupos de narcotraficantes, especialmente con el grupo Jalisco que mantenía las relaciones y el control con la DFS y la CIA, de tal suerte que establecieron rutas del tráfico de drogas y armas, y además, espacios de producción cuidados por las autoridades locales, como en el caso del rancho El Búfalo, en Chihuahua y otros en Michoacán, Sonora, Sinaloa, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, donde protegían la producción de amapola y marihuana y las traficaban por medio de ese grupo para obtener recursos que servían para controlar a los grupos de la policía política en México y otras organizaciones, y para que la CIA, tal como se descubrió en el Escándalo Irán-Contras, se mostrara que obtenían recursos financieros no detectables por el espionaje de la CIA, que les servían para alentar nuevos espacios de conflicto como en el caso de Irán, que apoyo la enorme matanza e intervención que hasta hoy se sufre en esa región.

Independientemente de otros eventos importantes, creo que no se ha investigado adecuadamente la participación de la CIA en el movimiento estudiantil de 1968, donde dejaron que se generara un conflicto social provocado por la intervención y participación de las policías en el enfrentamiento de dos grupos estudiantiles, y después, para generar la gran represión esperando que el mundo pusiera los ojos en el conflicto de México porque estábamos empeñados en los JUEGOS OLÍMPICOS DEL 68, y por esa razón pensaron que la represión brutal en las escuelas y las manifestaciones populares de protesta, serían un buen elemento para mostrar la intervención de los comunistas, y por esa razón optaron por grupos organizados de ese sector que todos sabían operaban en la “clandestinidad” apoyados y protegidos por los más importantes funcionarios de la policía política mexicana… Así, dejaron que los conflictos se movieran hasta el mes de octubre interviniendo antes en la UNAM y el IPN y Normal, para evitar que las dirigencias estudiantiles siguieran procesando sus reuniones dentro del seno del CNH, y así, pudieron fragmentar a los grupos de “radicales “ y moderados a los que dieron los canales y los recursos para que, ellos, establecieron las negociaciones que tendían a eliminar a las dirigencias y frenar el movimiento, pensando en que los moderados tendrían poyos para su participación política posterior, como les han brindado, y esto ocultaba la represión brutal y el asesinato en masa que se genera en Tlatelolco, mostrando que después de la represión y el movimiento de difamación que se realizaba en contra de algunos dirigentes, las masas no se moverían ni actuarían ni protestarían, tal como se muestra con el grito de México, México diez días después del asesinato de los jóvenes con la complicidad de esos “buenos dirigentes”, que hoy en día, reclaman que se aplique el “estado de Derecho” y hablan de que se debe indemnizar a los detenidos de aquellos tiempos, como si el dinero sanara sus conciencias y calmara el reclamo de justicia… Bueno es conocer la historia y lo que sucede en el país, ahora que el 68 será un mito más en la historia oficial que oculta las masacres y la violencia de los poderosos…