Educando con Valores

“Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua”

Loran Eisely

La problemática ambiental es, por múltiples motivos, la principal preocupación de la sociedad actual. Hemos actuado de forma poco responsable en la utilización de los recursos naturales de nuestra madre tierra, lo que ha generado un crítico deterioro ambiental. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193 (link is external), por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado “Día Mundial del Agua”, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro, y se celebró por primera vez en 1993. Sin duda, el 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, pero además, sirve de inspiración para evidenciar los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el agua y el saneamiento, establece un tema para el Día correspondiente a un desafío actual o futuro; el Día Mundial está coordinado por UN-Water , un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable, en el que participan gobiernos y otras entidades.Este año, el Día Mundial del Agua 2018 se celebrará con el tema “Naturaleza del agua”, debido a que se tratarán soluciones basadas en la naturaleza para abordar los desafíos del agua en el presente siglo. Son soluciones para afrontar los principales desafíos sociales, el cambio climático, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la salud humana, el desarrollo socioeconómico y la prevención de desastres naturales.

El agua es un bien preciado que cada vez está más limitado; el daño ambiental y el cambio climático están impulsando las crisis relacionadas con el agua en todo el mundo, sequías, inundaciones y su contaminación, empeoran con la degradación de la vegetación, el suelo, los ríos y los lagos. Cada vez se hace más complicado proporcionar a todo el mundo el agua que se necesita para sobrevivir y prosperar, aún cuando las posibles soluciones basadas en la naturaleza tienen la capacidad de resolver varios de los desafíos relacionados con el agua. Especialistas abogan por volver a equilibrar el ciclo del agua a través de la plantación de nuevos bosques, la restauración de los humedales, etc., asegurando que con ello se mejorará la salud y medios de subsistencia de los seres humanos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define dichas soluciones como acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, brindando al mismo tiempo bienestar humano y beneficios a la biodiversidad. La contaminación del agua es un aspecto alarmante, un ejemplo es la cantidad de partículas de plástico presentes en ella, pues se calcula que el 80 por ciento del agua corriente del mundo contiene partículas microscópicas de plástico, y a esto hay que sumar que más de un tercio de los peces y el marisco que habita en los ecosistemas marinos contiene plástico. Además, hasta el 80% de las aguas residuales se vierte sin ser tratada a los ríos y mares, la industria es responsable de verter cada año millones de toneladas de metales pesados, lodos tóxicos y otros residuos. La agricultura es responsable del 70% de las extracciones de agua en todo el mundo, jugando un papel importante en su contaminación, las granjas descargan grandes cantidades de agroquímicos, materia orgánica, residuos de medicamentos, sedimentos y otros elementos en el agua, una contaminación que plantea graves riesgos para los ecosistemas acuáticos, la salud humana y las actividades productivas de las sociedades.

Los seres humanos debemos concientizarnos sobre que el agua es clave para el bienestar humano y sólo funciona como recurso renovable si está bien gestionada. Más de mil 700 millones de personas viven en cuencas fluviales sobre-explotadas y, según diversas investigaciones, para 2025 dos tercios de la población mundial podría vivir en países con escasez de agua. Por ello es preciso tomar medidas para cambiar esta situación. En el Día Internacional del Agua, quienes tenemos la posibilidad de intervenir en la formación de las nuevas generaciones, podemos aprender más sobre el agua y los problemas relacionados con su carencia. Madres, padres y docentes podemos promover, en el día a día, trabajar para lograr reducir el consumo de agua con pequeños gestos como: a) Lavarse los dientes y afeitarse con el grifo cerrado: b) Enjabonarse con el grifo cerrado; c) Arreglar los grifos que gotean; d) Usar lavavajillas y lavadoras con alta eficiencia energética; e) Llenar el lavavajillas y la lavadora completamente; f) Enjabonar los platos en un cubo, con el grifo cerrado; g).

Usar un cubo de agua para lavar tu coche, no la manguera; h) Utiliza el agua de lavar las verduras para regar las plantas; i) No tirar innecesariamente de la cadena del inodoro; j) Utilizar inodoros con posibilidad de descarga parcial; y, k) En caso de no tener un inodoro moderno, meter botellas de agua (llenas) dentro de la cisterna y reducir el agua en cada descarga.

Con medidas tan simples como las anteriores, no sólo estaremos ahorrando agua, energía y dinero, sino que también contribuiremos al bienestar de la humanidad y a un desarrollo sostenible.

En la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada. En el Día Mundial del Agua debemos hacer consciencia sobre que las oportunidades de explotar las aguas residuales como un recurso son enormes, así como que el agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, y también para obtener nutrientes y otros materiales recuperables.

En todo caso, lo verdaderamente importante es promover entre las nuevas generaciones, -no sólo ese día, sino de forma constante-, la transcendental importancia de hacer un uso responsable del agua en nuestra vida.

Les deseo una semana excelente