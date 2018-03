López Obrador solicita ante el INE registro de candidatura a Presidencia

Cd. de México, Marzo 17.- El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, planteó acabar con la corrupción, garantizar salarios dignos y empleos para los mexicanos, así como crear una Constitución Moral.

Luego de presentar su solicitud de registro como candidato presidencial ante los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y en la explanada principal, a donde se dieron cita sus seguidores, señaló extendió la “mano abierta y franca” a sus adversarios y prometió a los integrantes del poder económico y político del país que no habrá represalias, persecución, ni destierro para nadie; es más, ofreció un cambio pacífico en el que el Presidente pueda someterse cada dos años a la revocación de mandato y pueda ser juzgado por corrupción y delitos electorales.

“Buscamos el cambio por el camino de la concordia. Este es el momento de volver a extender la mano abierta y franca a nuestros adversarios, a quienes ni siquiera consideramos como enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tener enemigos, tenemos adversarios. Manifestamos a los integrantes del poder económico y político del país que no les guardamos rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018, en este año, no habrá represalias, ni persecución, ni destierro para nadie”, exclamó.

Acompañado por los líderes nacionales de los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES), López Obrador afirmó que respeta a quienes sostienen la máxima “ni perdón ni olvido”.

Sin embargo, dijo que no comparte esa idea, pues “si hacemos a un lado el odio, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor”.

Luego de asegurar que, en el caso de ganar la Presidencia de la República sólo tendría como jefe máximo y amo al pueblo de México, insistió en que no ejercería represalias ni represión contra nadie.

Dijo que desearía pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, a la altura de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas del Río.

Además, ofreció plenas libertades a creyentes y no creyentes y también planteó el pleno respeto a todas las corrientes de pensamiento y a la diversidad que caracteriza a nuestra sociedad.