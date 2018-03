Sector 7: Linaje en las palabras

Cuando conocí a la maestra Lupita Ayala, persona a quien ahora la tengo en gran aprecio, tanto por su talento como por su gran calidad humana, supe, desde sus ojos, que tenía frente a mí a un ser humano extraordinario.



Su voz, su sonrisa, su transparente mirada y el movimiento de sus manos, cuando habla, es, todo eso, poesía pura.

La mujer que es Lupita Ayala, no puede desprenderse de su esencia como poeta. Habla y escribe como poeta. Puede decir: hace calor, qué sueño tengo, y son versos que brotan de su manantial creador, de su fragilidad para que la poesía vibre en sus movimientos y en sus palabras.



“Yo soy mi casa”, habría dicho Pita Amor; Lupita tendría que decir “Yo soy poesía”.



La conocí como poeta, pero también es actriz, dramaturga, maestra, ama de casa, madre y abuela; lo mismo canta los temas en una obra de teatro que actúa y dirige.



Pero, ¿por qué les hablo de esta gran persona? Porque ayer presentó, además de su libro “Amor Salvaje”, un poemario que tuve la fortuna se me encomendara el prólogo; algo que he hecho en otras ocasiones, pero que, a fuerza de ser sincero, en ningún otro me había identificado tanto. Y escribir el prólogo, para “Linaje de letras”, la propuesta literaria de la maestra Lupita, ha sido un placer inigualable y una aventura extraordinaria.



“Linaje de letras”, tan apropiado el título por su gran riqueza de vocabulario, de imágenes, de construcciones, de alegorías, de palabras finas que engarzan las ideas con las emociones de una manera tan sublime que no se necesita profundizar en el contenido; los vocablos flotan sobre el mar de sentimientos y nos envuelven en las emociones de la autora.



Como todo poeta, Lupita deja que los elementos de la naturaleza se mezclen con su naturaleza misma; ella es una vasija donde están contenidos sus sufrimientos, sus emociones, sus gozos, sus placeres, sus momentos más eróticos y sus frustraciones más recalcitrantes, las que no puede ocultar, ni desaparecer, porque también la nutren.



Le escribe al padre y le reconoce: “Él me dejó como heredad/ la facultad de engarzar letras llenas de flores.”



El poeta, sin duda, debe reconocer y aceptar que cada verso, cada rima, cada metáfora, cada estrofa que brota de su alma, tiene destinatario. Así, Lupita Ayala, en una cronología irregular nos aclara en qué día, mes y año, escribió determinado poema, como para que el aludido sepa bien si ése era su tiempo, en el tiempo de la poeta.



“Amarraré mis dientes/ para no enredarlos en tu nombre secreto”, dice en un poema, en 2010. Luego, “Tienes el corazón/ de luciérnaga encerrada/ en un caudal de tinieblas”, dice en otro, en 2011, como la mejor manera de expresarse, de darse en total desbordamiento.



Pero la Lupita amorosa se muestra en: “Y todos tus sueños caben/ entre mis manos y mis labios”, “Llegas una vez más/ a escribirte inesperado/ entre las líneas de mi cuerpo”, “Aún no avizoro tu barco/ deseando encontrar mi litoral/ sin embargo, espero.”



Elena Garro, nuestra Elena, tampoco pasa desapercibida para Lupita, y le escribe: “Elena, la sensible/ Elena la de Iguala/ Elena la del mundo/ la que hiciste vanguardia/ en todos los talentos/ la que abriste fronteras / entre los intelectos.”



Pero, para finalizar, quiero resaltar la gran influencia de Anfonsina Storni, quien dijo: “Tú que el esqueleto/ conservas intacto/ no sé todavía/ por cuáles milagros,/ me pretendes blanca/ (Dios te lo perdone),/ me pretendes casta/ (Dios te lo perdone),/ ¡me pretendes alba!” Lupita Ayala, con la sensibilidad que tiene, y con las herramientas que se ha apropiado con sus lecturas, cursos y talleres que ha tomado, emulando a la argentina, le dice al ser amado: “Tenía la mente pura,/ el pensamiento casto,/ y tú no lo creíste,/ o tal vez no sabías,/ y me querías pura,/ sin un gramo de mácula,/ como espuma de viento./ Y me hiciste tinieblas,/ me convertiste en mancha,/ y me volví ortiga, espina, daga,/ así maté tu sangre,/ así nació mi rabia,/ y me hiciste asesina,/ pirata con cañones/ con fusil y metralla.”



En la presentación de ayer, en Casa Jano, nos dimos cuenta, a través de los comentarios del maestro Antonio León, que “Linaje de letras” es, entonces, un poemario dedicado a todo ser que guste de vibrar con una palabra, con un verso, con una estrofa que ha brotado desde el corazón de Lupita Ayala, nuestra poeta.



Ojalá todos, en Iguala, tuviéramos la oportunidad de conocer y leer a nuestros autores locales: Dan Rosendo, Everardo Martínez, Joaquín Martínez, Hermes Castañeda, Lupita Ayala, entre otros.