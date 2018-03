Van por la corona

Deportivo Barrilito y Deportivo Insurgentes avanzan a la final de Veteranos; dejaron en el camino a Real Sociedad y Nueva Alianza

Iguala, Gro., Marzo 17.- Al jugarse los encuentros de vuelta de las semifinales de la categoría de Veteranos de la Liga Amateur de Iguala, los equipos Deportivo Barrilito y Deportivo Insurgentes son los que diputarán la gran final el próximo viernes.

Estos dos conjuntos lograron avanzar a la gran final al dejar fuera a las escuadras de Real Sociedad que no le alcanzó para llegar al último partido y Nueva Alianza, que no pudo llegar a su tercera final consecutiva de esta categoría.

En la primera semifinal, el Deportivo Barrilito perdió 1-0 con la oncena de Real Sociedad con gol de Israel Méndez, lo cual fue más que suficiente para empatar en el marcador global 5-5, con esto se fueron a los penales en donde Barrilito logró ser mejor y meterse a la disputa del título.

En la otra semifinal, el Deportivo Insurgentes jugó uno de sus mejores encuentros en orden táctico al empatar a un gol con Nueva Alianza, ya que los primeros no perdieron el orden y supieron manejar los tiempos para ganar en el global 3-2.

Así que el próximo viernes se jugará la gran final, en donde el Deportivo Barrilito y el Deportivo Insurgentes van en busca de su primera corona en esta categoría.