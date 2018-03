Beatriz vendió candidaturas en Guerrero, acusa Rumbo

David Jiménez denunció que Mojica Morga recibió $10 millones de Joaquín Badillo, para ser el abanderado del sol azteca a la alcaldía de Acapulco; tengo pruebas, aseguró

Iguala, Gro., Marzo 16.- El diputado federal con licencia y ex aspirante a la alcaldía de Acapulco, David Jiménez Rumbo, anunció este jueves su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras acusar a la dirigencia nacional de haberle vendido la candidatura a la presidencia municipal del puerto, al empresario Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla en 10 millones de pesos.

En entrevista para Diario 21, el polémico Jiménez Rumbo acusó de forma directa a la candidata del PRD al Senado de la República por Guerrero, Beatriz Mojica Morga de haber vendido candidaturas en varios municipios y en especial la de Acapulco, que es el más importante del estado. “La malinche (Beatriz Mojica Morga) fue quien vendió mi candidatura en 10 millones de pesos y coludida con Jesús Ortega y Héctor Bautista ha estado vendiendo más candidaturas”, subrayó.

Agregó que él tiene en su poder las pruebas de lo que dice, “yo tengo una grabación, que estoy dispuesto a dar a conocer, en la que se ve cuando “Jacko” Badillo se reúne con Beatriz Mojica en un departamento ubicado en la Costera, donde le dice que le haría una donación para su campaña de 10 millones de pesos y se observa que le entrega las pacas de dinero y una semana después se conoce que Badillo era el candidato”.

Jiménez Rumbo aseguró que hace algunos días antes de que anunciaran quién sería el candidato en Acapulco, él estaba arriba en varias encuestas, “puedo comprobarlo, por eso no puedo aceptar eso ni ser cómplice de estas cosas, por eso renuncio a este partido que perderá en el siguiente proceso electoral por las malas prácticas que están realizando unos cuantos”, indicó.

Acusó a cuatro personas de la caída que tiene el PRD en la actualidad, 3 de ellos -dijo- son sus compadres de grado, “los culpables de que el PRD vaya en decadencia son Carlos Reyes Torres, Celestino Cesáreo Guzmán y Napoleón Astudillo, quienes siguen siendo manipulados por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero”.

Asimismo arremetió contra la candidata al Senado Beatriz Mojica Morga, de quien dijo no ganará en la próxima elección, “a esa señora el pueblo la conoce ya como la malinche porque ella es quien le entregó el PRD a los externos, quiero decirle que no habrá ningún voto para ella ni para Jacko, yo voy a recorrer todo el estado y todas las colonias de Acapulco para que no haya ni un voto a Jacko y ni un voto a Beatriz”.

Por otro lado, se mofó de la candidata al Senado a quien señalo de ser una ridícula por la serie de tonterías que sube en sus redes sociales, entre ellas los videos donde está cantando y donde se tira de la tirolesa, “ella cree que con eso va a ganar, es una malinche desesperada, lo que hace no es nada gracioso por el contrario es una ridiculés y ni con eso ganara”, aseguró.

Sostuvo que con su renuncia al PRD no se pasará a ningún otro partido en tanto concluya el proceso electoral, “voy a esperar a que terminen estas elecciones y me sentaré a platicar con Sebastián de la Rosa para determinar si creamos otro partido político o nos afiliamos a Morena o al PES”.

“Quiero decirles a los pocos militantes que quedan en el PRD, que Ángel Aguirre y sus tres famosos compadres, nos han robado el partido y que a partir de hoy me encargaré de destruir políticamente a los que compraron el partido que son Bety y Jacko”.

EN IGUALA, GONZÁLEZ RAZO TAMBIÉN SE VA

Por otra parte, el regidor igualteco con licencia y dirigente de la corriente Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), Mauricio González Razo se separó de las filas perredistas para integrarse a la coalición “Juntos Herremos Historia”, que encabeza Morena, debido a la vendimia de candidaturas que se están dando en el sol azteca, que favorecen a amigos y compadres. “El PRD se acabó, lo planchó Beatriz Mojica Morga”

En entrevista, González Razo dijo que tomó la decisión de separarse del PRD porque las dirigencias estatal y municipal no fueron consecuentes para llegar a acuerdos de fortalecimiento y unidad, cuya ambición por posicionar a dos personajes ha fracturado de manera total al sol azteca.

“Los liderazgos del PRD me ofrecieron una de las sindicaturas y un espacio para ADG, pero lo rechazamos porque no hay definiciones sólidas con la propuesta de candidato a alcalde de Iguala, por la impugnación que hizo Zulma Carvajal, y yo opté por retirarme, porque se está privilegiando todo lo que tenga que ver con dinero, menos la unidad”.

“Yo estaré participando en el Partido Encuentro Social (PES) y Morena, pero voy a esperar una determinación de ambos partidos para ofrecer una conferencia de prensa para hacer pública mi participación”.

¿El PRD vendió las candidaturas?

-Lo dicen David Jiménez Rumbo y Ricardo Mejía Berdeja que hay intereses muy fuertes. Esto ha hecho que el MC le esté dando al PRD el ultimátum, de retirarse de la coalición. Se acabó el PRD, lo planchó Beatriz Mojica Morga y sus secuaces.