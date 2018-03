Pierde PRD diputados locales, por imposición de candidatos

Chilpancingo, Gro., Marzo 16.-

La fracción del PRD en el Congreso local perderá fuerza legislativa tras la separación de varias corrientes políticas del Sol Azteca, por la división que dejó el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales y presidentes municipales.



De los 14 diputados de la bancada del PRD, Perfecto Rosas Martínez y María del Carmen Cabrera Lagunas, miembros de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), se declararían independientes en la siguiente sesión.



La dirigencia estatal de CODUC, encabezada por el diputado local con licencia, Sebastián de la Rosa Peláez, confirmó su salida del PRD hace casi dos semanas, inconformes por la designación inequitativa de las candidaturas.



Pero hasta este jueves, los diputados Rosas Martínez y Cabrera Lagunas se mantenían como integrantes de la bancada pese a que renunciaron a la militancia perredista.



Este mismo jueves el perredista David Jiménez Rumbo, líder de Grupo Guerrero -otra corriente interna del PRD- anunció su renuncia a ese instituto político, inconforme por la designación de Joaquín Badillo, como candidato de ese partido a la alcaldía de Acapulco, a la cual también aspiraba.



Pero en el Congreso local el diputado Ernesto González Pérez, único representante de GG en esta Legislatura confirmó su permanencia en ese partido. “Yo me quedo y camino en el PRD”, aseguró en entrevista.



Manifestó su respeto a la decisión de Jiménez Rumbo, a quien le refrendó su aprecio y respeto, pero enfatizó que su proyecto es buscar la reelección como diputado local por el Distrito 5 de Acapulco bajo las siglas del PRD.



También confió en que la dirigencia del partido no cambie la candidatura por la salida de Jiménez Rumbo, pues señaló que está en la mejor disposición de construir y ganar la elección del 1 de julio. “Yo soy de la fracción del PRD, no me muevo”, sostuvo.



Los diputados Yuridia Melchor Sánchez y Jonathan Ensaldo Muñoz, de la Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), se mantenían firmes en el PRD pese a que su líder estatal, Víctor Aguirre Alcaide, precandidato a la alcaldía de Acapulco, también manifestó su inconformidad por la designación de Badillo.



Los que no se mueven de su fracción son Erika Alcaraz Sosa, coordinadora de la bancada e integrante del Movimiento Alternativo Social (MAS), que encabeza el ex diputado local, Bernardo Ortega Jiménez.



Ociel Hugar García Trujillo y Rosa Coral Mendoza Falcón, miembros de Nueva Mayoría que dirige el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. Los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres y Eloísa Hernández Valle -ex integrante del Movimiento Jaguar-, miembros de Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), también se mantienen en el PRD.



Lo mismo que la diputada Silvia Romero Suárez, integrante de Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y Raymundo García Gutiérrez, líder de la corriente Democracia Social.