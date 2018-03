Pide regidora a Ecología reforzar vigilancia para evitar incendios

Iguala, Gro. Marzo 16.- Ante los múltiples incendios en los terrenos baldíos y pastizales, la regidora de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Teresa Romero Fernández pidió a la dirección de Ecología reforzar las brigadas de vigilancia y aplicar sanciones a quienes se sorprenda quemando basura por la contaminación y los riesgos de provocar grandes quemazones en esta temporada de calor.



Lo anterior luego de que se tuvo la necesidad de integrar a los trabajos de coordinación con Protección Civil y Bomberos para sofocar un poco más de 15 hectáreas de pastizal en las faldas del cerro de la colonia Loma de los Coyotes.



En entrevista, Romero Fernández dijo que las autoridades municipales, a través de las direcciones, deben hacer lo que les corresponde, porque no es posible que en unas horas apaguen un incendio de pastizales o forestal y en otro sitio brote otro. “Protección Civil y Bomberos no puede hacer todo a la vez”.



“No es posible que la gente no entienda sobre el daño que ocasiona al quemar basura. El que quema basura siempre genera el riesgo de que se provoquen incendios, lo mejor es evitar las quemas, principalmente en esta temporada de sequía”.



Aseguró que aunado a los incendios, las quemas de basura en las colonias se registran en las mañanas y en las tardes, las cuales afectan al medio ambiente y a la población en general, por eso le estamos pidiendo a la ciudadanía a que evite quemas y evite sanciones.



“Hay incendios en el municipio de Iguala, se apaga uno y se prende otro, y eso no puede seguir así, tenemos que hacer conciencia, porque existe un gran daño de salud a la población y lo podemos evitar con la participación de todos. Les pido a los ciudadanos a que ya no quemen basura, porque no sólo se dañan ellos, sino a la gente que los rodea”, indicó.