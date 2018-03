Ximena Navarrete, debuta en la patalla grande con la cinta 108 costuras

La exMiss Universo, Ximena Navarrete considera que el movimiento #MeToo, que comenzó en Estados Unidos y ahora tiene su réplica en México, en contra del acoso hacia las mujeres, “es algo que requiere mucha valentía, lo veo muy correcto, qué bueno que la gente tenga el valor de salir y decir las cosas como son”.

La modelo y actriz, destaca que afortunadamente a ella no le pasado nada de esto “siempre han estado mis papás detrás de mí, siempre he estado acompañada. Respeto mucho a las personas que les ha pasado y qué bueno que tienen el valor de hablar, de salir y dar la cara porque no debe ser nada fácil”.

Entrevistada previo al estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, de la cinta 108 costuras, la cual representa su debut cinematográfico, Ximena Navarrete explica que para ella fue algo diferente incursionar al mundo cinematográfico.

“He disfrutado mucho esta experiencia y aprendí mucho”, expresa la modelo, tras recordar que hacer televisión es muy agotador porque se tienen que grabar 30 escenas por día,además de que en La tempestad, su primer telenovela, “yo hacía un doble personaje y fue bastante pesado. En cambio en cine es más relajado, tienes más tiempo para preparar las escenas en un trabajo más fluido y másnatural”.

108 costuras, de Fernando Kalife, con la producción y guión de Gastón Pavlovich, es una cinta esperanzador sobre dos amigos que desde niños sueñan con alcanzar la gloria en el beisbol y ya en la vida adulta tendrán que librar otras batallas para permanecer unidos.

Ximena Navarrete reconoce que se tuvo que preparar para esta película, sobre todo porque su personaje es experta en beisbol, y ahora va hasta partidos.