Monitoreo Político

Excelente día estimados lectores, ya estamos en el penúltimo viernes de cuaresma para dar inicio con la Semana Santa esperando llegue un importante número de vacacionistas a todos los destinos turísticos de Guerrero, bueno entrando en tema les comento que en representación del Gobernador Héctor Astudillo Flores el Jefe de la Oficina del Ejecutivo el Ing. Alejandro Bravo Abarca presidió la entrega de apoyos y la incorporación de más familias de Guerrero al Programa Federal Prospera quien dijo es uno de los programas sociales más exitosos de Latinoamérica en el cual el Presidente de la República Enrique Peña Nieto se ha preocupado que este programa llegue a las familias de nuestro Estado.

Bravo Abarca señaló que el Programa Prospera sea un programa que verdaderamente resuelva en gran parte los problemas que las familias tienen que enfrentar en el día a día, además le da una enorme satisfacción representar en esta ocasión al Gobernador Astudillo cada vez que está presente en eventos donde la Sedesol Federal expresa y hace llegar sus programas porque se ve la alegría en los beneficiados.

El Jefe de la Oficina del Gobernador enfatizó que en Guerrero se está apoyando y por ello el Gobernador Héctor Astudillo Flores ha reconocido en numerables ocasiones el apoyo de la Federación, el apoyo del Presidente Peña Nieto hacia el Estado de Guerrero teniendo resultados favorables en donde se está avanzando..!!

Por otro lado estimados lectores les comento que la Diputada local la Dra. Flor Añorve Ocampo está preparada para la elección que se avecina es por eso que cientos de simpatizantes aseguran que llegó el tiempo de que una mujer con trayectoria y con capacidad gobierne el municipio de Taxco; el trabajo que ha realizado la Dra. Flor durante muchos años está a la vista de todos los taxqueños como legisladora local ha gestionado múltiples apoyos a los municipios que corresponde su distrito como son Taxco, Tetipac y Pilcaya, en los dos años y medio que ha estado al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero hemos visto logros y eficiencia por parte de la Dra. Flor, la manera de hacer política es de inclusión social y promotora del desarrollo y crecimiento de los municipios de su distrito y de Guerrero.

Como Diputada ha estado profundamente comprometida con el interés particular de apoyar a las mujeres guerrerenses y esto es de destacar estimados lectores porque tiene la convicción de aportar su experiencia y conocimientos para el desarrollo de este sector tan importante de la sociedad como es la que integran las mujeres y sobre todo hacer valer siempre la igualdad de género. Reconozco en Flor Añorve Ocampo que ha sido una mujer que ha promovido el empoderamiento de las mujeres que les permita ejercer la plenitud de sus posibilidades como motoras de crecimiento y desarrollo e inclusión social en el Estado y es una impulsora constante de la participación femenina.

El compromiso político que Flor tiene con la gente sin duda es factor fundamental para el municipio de Taxco sabe de las necesidades que hacen falta para complementar la transformación de una Ciudad en donde su población cada día está creciendo como son servicios básicos de salud,, educación, vivienda, agua saneamiento y seguridad. Estamos seguros que Flor Añorve Ocampo es una mujer visionaria y que puede motivar a alcanzar esos retos que Taxco tendrá para su desarrollo..!!

Pasando a otro tema les comento que en el PRD siguen desmoronándose a más no poder ahora toco el turno al Diputado Federal con licencia David Jiménez Rumbo renunciar a las filas de este partido político en el cual milito durante muchos años, en conferencia de prensa Jiménez Rumbo comentó que el PRD vendió en una cantidad millonaria la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco además señaló irregularidades cometidas por su ahora ex partido en la designación de candidaturas y lo que aseguró es una derrota contundente a Beatriz Mojica Morga candidata a Senadora de la República.

La ambición desmedida por la cúpula perredista está llevando a la tumba política a este Instituto Político en Guerrero actúan siempre protegiendo los intereses de unos cuantos principalmente el grupo de los llamados “chuchos” a quienes señalan como los principales orquestadores del derrumbe dentro del Partido amarillo en el estado.

Primero fue el diputado local con licencia Sebastián De la Rosa junto con la Coalición de Organizaciones, Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) quien renunció a las filas del PRD debido a la cerrazón de las “tribus” de este partido por no incluirlo en las mesas de negociación para el reparto de las candidaturas, ahora fue el turno de David Jiménez Rumbo y su corriente política denominada Grupo Guerrero quien deja al PRD por considerar anomalías también en la designación de la candidatura a la alcaldía porteña; no cabe la menor duda de que el electorado tomará decisiones drásticas al emitir su voto ya que ha perdido la confianza al Partido del Sol Azteca ya que con su actitud desmedida lo único que ha logrado es perder credibilidad; pues de mal en peor en este instituto político..!!

Hablando de otro tema estimados lectores pocas veces se analiza el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas esa mujer soldado del mar de tierra del aire que son tan efectivas y muchas veces más que los hombres aunque se enojen nuestros amigos militares jijijiji, pero más allá del gusto más allá de la bondad de la grandeza de género femenino vale la pena resaltar lo que tanto el Ejército, la Fuerza Aérea como la Marina Armada de México han dado ese lugar tan importante tan valioso que tiene la mujer a la profesionalización de la mujer como integrante de las Fuerzas Armadas. En el pasado se limitaba a una parte referente a la materia de salud como enfermeras, alumnas médicos militares ya después médico navales mujeres, sin embargo ahora vale la pena resaltar porque es un tema no de igualdad sino de equidad de género en muchas oficinas de gobierno sobre todo del gobierno federal no decir estatales o municipales la mujer no gana lo mismo que el hombre como funcionaria pública como empleada de gobierno no tiene los mismos sueldos a pesar de que desarrolla lo mismo que el hombre; en las Fuerzas Armadas no pasa así estimados lectores ahí tienen los mismos derechos pero también tienen los mismas obligaciones como ejemplo una mujer que sea capitán del Ejército gana lo mismo que un hombre que es capitán del Ejército, esto es muy interesante de precisamente que pueda existir la No discriminación para mujeres y también para los hombres dentro del Ejército Mexicano.

La Marina Armada de México consigue el premio la certificación de tener ya dentro de la Secretaría una cultura de equidad de género es muy importante reconocer evidentemente la labor que están desarrollando las mujeres por decir ya una piloto que está haciendo misiones esto vale la pena resalarlo hay generales mujeres en el Ejército Mexicano hay mujeres médicos, mujeres dentistas y sobre todo que ya existen una gran cantidad de mujeres en el sistema educativo militar mujeres que están estudiando armas militares o navales es decir futuras comandantes de unidades no solamente ya va quedar en el hombre ese mando de unidades sino también de mujeres.

Hay que reconocerles a las Fuerzas Armadas porque la mujer que es la que más podemos reconocer, además hay centros de desarrollo infantil en donde cuidan a los pequeños del Ejército Mexicano en donde mujeres capitanes llegan con sus hijos menores de edad y estos niños responden con “tenemos guardia y estamos listos” así es la educación con los niños de mujeres militares lo que es la educación militar de servir a la patria y reconocer también a las instituciones que no es darle una oportunidad a la mujer sino crear los espacios para que la mujer se desarrolle profesionalmente en la carrera de las armas y esto el país lo agradece y el país lo necesita..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooo..!!