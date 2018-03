Patrulla de papel

Sin lugar a dudas, el Centro Internacional Acapulco nace de una idea de Miguel Alemán Valdés entonces ex Presidente de Mexico y, ya Presidente del Consejo Nacional de Turismo.

Resulta que, iniciada la década de los “70as” el político visionario quiso traer a este Puerto a la convención (en aquel tiempo) más importante del universo turístico, hablo del Congreso Regional de la Sociedad Americana de Agencias de Viaje (ASTA)

Para ello, el Presidente Luis Echeverría aprobó la construcción y destinó 50 millones de dólares. El terreno era del Banco Nacional de Mexico y formaba parte (9 hoyos) del Club de Golf Acapulco.

Así, ese extraordinario conjunto de edificios colocados en medio de un jardín y vestidos con el fresco baño de una fuente se presentaba justo al paso de la moderna Avenida Costera Miguel Alemán. El arquitecto Pedro Moctezuma trazó líneas y formó espacios sobre 157mil 452m2. Dice la historia del CIA que el tabasqueño Carlos Pellicer mucho tuvo que ver con los temas de diseño.

El 25 de octubre de 1973 el Centro Internacional Acapulco es inaugurado recibiendo el 42 Congreso Internacional de ASTA.

Espacios bellos y bien trazados forman parte del CIA. Él funcional teatro “Juan Ruiz de Alarcón” el gigantesco “salón Teotihuacan” y el teatro “Nezahualcóyotl” montado al aire libre son solo una muestra de lo que tal complejo ha sido para la vida turística del, alguna vez, Puerto Turístico más importante de América Latina (no podemos dejar de mencionar sus 3 mil cajones para estacionamiento); dos datos más. El Centro Internacional Acapulco fue más de dos décadas, hogar del poderoso Tianguis Turístico Acapulco, y, este mismo Centro Internacional Acapulco, operó también como casa del famoso evento conocido como “Festival Acapulco” al que, por décadas llegaron los artistas más importantes del mundo. Modernos Centros Nocturnos, eventos extraordinarios, etc. Como digo, la visión del Presidente Miguel Alemán tuvo resultados enormes para la Ciudad Puerto cita a orillas de la Bahía que compite en belleza con la de Hawai , (después de esas, nada).

Desafortunadamente el CIA cae en manos de administradores pésimos, en esas la vida útil de ese Centro de Convenciones convierte a las instalaciones en casi un elefante blanco, buscar respuestas del “¿qué pasó en el CIA?” ademas de riesgoso ocuparía no un “artículo de opinión” sí un “ensayo”. Y es que la debacle del CIA fue escándalosa al punto que, desde su llegada al frente de la Secretaria de Turismo Enrique de la Madrid Cordero a intentado levantar aquel Centro Acapulco, sus acciones además de políticas ya han sido ejecutivas, sin embargo nunca encontró la respuesta activa del Gobernador del Estado de Guerrero, incluso el mismo Héctor Astudillo les expresó a los Hoteleros (five star’s), que -el actual Gobierno Federal ya va de salida- tal respuesta confirmó a los Directivos de las hospederías que el interés del Gobierno de Astudillo no está en regresar a la operación al CIA y si en dar todo el apoyo al Imperial Proyecto de la Riviera Diamante. ¿Cómo ven?.

Como sea, allá, dentro de la bonita colonia de Costa Azul y junto a la Avenida Costera Miguel Alemán, está perfectamente vivo el Centro Internacional Acapulco, tal vez en espera de que los dos tocayos (de nombre y apellido) del primer presidente civil del México moderno, miren a los ojos al Gobierno de Guerrero y le pregunten “¿qué está pasando Héctor?”.

Ultimo patrullaje.- el Teatro Juan Ruiz de Alarcón (dentro del CIA), es, desde hace 20 años, casa de la Filarmónica de Acapulco, hace unas semanas, (por primera vez) dos conciertos fueron suspendidos, la causa fue que el aire acondicionado no estaba funcionando. En otro caso, asistentes a una convención de Comic´s dejaron saber a los medios que -las instalaciones del CIA están dañadas, tuvimos que salirnos pues el aire acondicionado o, no estaba funcionando, o, estaba apagado-.

Tales reportes refuerzan la idea de que -el Centro Internacional Acapulco está sufriendo sistemáticos sabotajes, ello con el fin de desalentar a posibles clientes y que esos busquen hacer sus eventos allá, en la inquieta y sospechosa Riviera Diamante- pero, como bien diría el decano Felipe Victoria Zepeda ¡no lo diga!.

Balazo al aire.- el Centro Internacional Acapulco recibe fuego amigo.

Greguería.- los globos que atrapados por un hilo llevan los niños, van muertos de miedo arriba de esos.

Oximorón .- empujando a Acapulco, ...hacia afuera de Acapulco.

HAYKU.- hoy, incursioné en tu celular.

atrapé tus palabras,

lancé beso, recibí bendición.