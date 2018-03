Contexto Político

Tal como lo advirtió la semana pasada, lo cumplió.

El dirigente de Grupo Guerrero, David Jiménez Rumbo, renunció este jueves a su militancia de más de 20 años al PRD, instituto político que le permitió ser diputado local en la LVII Legislatura, Senador de la República (2006-2011) y diputado federal (LXIII Legislatura).

Se fue el más valemadrista militante perredista de los últimos diez años, el más lenguaraz, el más pragmático.

Y no sólo eso. Se fue el alumno más avezado que pudo haber formado Armando Chavarría Barrera en los años 90, a tal grado que fue el heredero de su agrupación al interior del Sol Azteca.

Tal vez no aprendió a ser discreto, pero aprendió lo más elemental: codearse con el poder.

Desde luego que su particular forma de ser (dicharachero) no fue bien vista por los viejos cívicos que se formaron en los años 70 y 80 con Armando Chavarría, pero eso no le importó a Jiménez Rumbo, quien después de la muerte de su mentor político logró posicionar a Grupo Guerrero como la corriente más fuerte al interior del PRD.

Antes de militar en el PRD, Rumbo –como es conocido– fue activista y repartidor de tortas en algunos mítines realizados en la Universidad Autónoma de Guerrero, y eso le permitió formar parte de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG).

De ahí en adelante cambió su suerte. Chavarría le vio potencial para dirigir grupos de jóvenes y lo impulsó con todo en el PRD hasta hacerlo senador de la República en 2006 sin el consentimiento de Zeferino Torreblanca Galindo, quien en ese entonces gobernaba Guerrero.

En 2010 intentó sin éxito ser candidato a gobernador, pues el Sol Azteca decidió postular al ex priista Ángel Aguirre Rivero. Aguantó vara y apoyó al ometepequense, quien al llegar al poder lo nombró secretario de Desarrollo Social.

No duró ni un año en el puesto. Lo renunciaron por hacer berrinche. Y desde entonces trae pleito casado con Aguirre Rivero.

En 2014 quiso ser dirigente estatal de su partido, pero los dirigentes de Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva, lo vetaron por sus presuntos nexos con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder del cartel “Los Caballeros Templarios”.

La Tuta y Rumbo son originarios del mismo poblado, Arteaga, Michoacán, y ambos se conocen, ya que el perredista trabajó durante diez años con Luis Gómez Aburto –padre del criminal– en un rancho descargando picheles.

Hace tres años, la dirigencia del PRD respetó su liderazgo y lo incluyó en la lista de diputados plurinominales por la quinta circunscripción (Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán).

Desde entonces se preparó para buscar la Alcaldía de Acapulco, municipio que el Sol Azteca recuperó con Evodio Velázquez Aguirre luego de dos trienios gobernados por el PRI y Movimiento Ciudadano.

Por supuesto, Rumbo no fue el único que se registró como precandidato de su partido.

Víctor Aguirre Alcaide, Ramón Almonte Borja, Ilich Augusto Lozano Herrera, Francisco Torres Miranda, Marco Antonio Terán Porcayo y Joaquín Badillo Escamilla también lo hicieron, aunque los dos últimos como externos.

Nuevamente las cosas no le salieron bien al dirigente de Grupo Guerrero. La dirigencia nacional del Sol Azteca –con la injerencia de Beatriz Mojica Morga– ungió al empresario Joaquín Badillo como su candidato.

Las inconformidades no se hicieron esperar. Rumbo, por ejemplo, amagó el pasado jueves 8 que si la dirigencia nacional no mostraba la encuesta que definió la candidatura de Badillo, se iba del partido. Y así lo hizo.

La tarde de este jueves en conferencia de prensa anunció su renuncia del Sol Azteca y acusó a Beatriz Mojica, de quien se refirió como “La Malinche”, de recibir de Jacko Badillo 10 millones de pesos como pago de la candidatura en Acapulco. ¡Zas!

Sin decir a qué partido se iba, Rumbo adelantó que se reunirá con Ricardo Taja Ramírez (PRI), Rubén Figueroa Smutny (Panal) y Adela Román Ocampo (Morena) para ver con quién de ellos tiene más coincidencias y decidir a quién le da su apoyo para la elección del 1 de julio.

No cabe duda que el PRD se quedó sin Rumbo, sin brújula, sin fuerza… en Acapulco.

ENTRE OTRAS COSAS… El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, anunció que el director de la Preparatoria 7, Bruno Terán Diego, será destituido por inducir a alumnos de dicha institución a una protesta violenta contra la instalación de parquímetros en el puerto de Acapulco.

“Es una situación que nos apena mucho, la acción como tal, que los universitarios se metan en esto, hay miles de formas de manifestarse en contra de una situación como esa, porque poner parquímetros al exterior de una institución, no es lo más sano”, dijo.

En efecto, hay formas de protestar. La conducta del directivo no fue la adecuada y tiene que ser sancionado.