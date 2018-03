¡Ya sueñan con Juegos Olímpicos!

Melissa Cepeda y Diego Céspedes, jóvenes promesas del atletismo igualteco, hablaron para Diario 21 sobre sus experiencias en esta disciplina deportiva

Iguala, Gro., Marzo 16.- Dos jóvenes atletas de Iguala están en un gran nivel y no es descabellado pensar en grande, por eso Diario 21 abrió sus puertas para recibir a las dos jóvenes promesas del atletismo en Iguala, Melissa Cepeda y Diego Céspedes aceptaron la invitación junto con su entrenador, Jorge Reyes, para platicar más a fondo sobre lo que hacen y cómo lo hacen. Esta entrevista refleja el lado humano de los deportistas, de los que muchas veces sólo vemos ganar en un video que apenas dura 11 segundos, sin embargo, detrás de ese triunfo hay muchas horas de sacrificios, entrenamientos y trabajo.

-Jorge, platícanos qué significa para ti ser el mentor de estos dos chicos-

-Bueno, hace 9 años que estoy en este medio. Nueve años que no han sido sencillos pues hay muchas horas diarias en el estadio de por medio. Lejos de la familia a veces, pero satisfecho por lo que hemos alcanzado- claramente Jorge está orgulloso de sus pupilos, posteriormente afirmó que los chicos cumplieron el objetivo estipulado “te mentiría si te dijera que no nos lo esperábamos”.

Jorge comentó a los micrófonos de Diario 21 que tuvo la primera oportunidad de llegar a un nacional cuando apenas contaba con 3 años de antigüedad como entrenador, posteriormente una segunda oportunidad se le presentaría al cabo de 5 años, sin embargo, esta tercera oportunidad, al noveno año, es “la más bonita de todas, porque estamos en posibilidades reales de traer medallas, una medalla de Olimpiada Nacional es la vitrina más alta para un deportista en México, se convierte el escaparate para los mundiales y hasta juegos olímpicos”.

Aseguró que hoy, en el Club de Atletismo Gladiadores de Iguala “tenemos dos cartas fuertes para llegar a ese escaparate. Si todo nos sale bien durante estos dos meses, vamos a llegar con tiempos, trabajo y posibilidad real para que Melissa Cepeda alcance una medalla de bronce”.

Para este momento de la plática, Jorge no pudo ocultar su emoción al afirmar que “yo nunca he tenido un bronce a nivel nacional, si Melissa lo logra para mi va a ser algo bonito y será la meta mínima del año próximo que además es mundialista (2019). Ella alcanzaría el Campeonato Mundial Sub-18 pensando ya en los 100 metros con vallas”.

-¿Qué pasaría su Melissa Cepeda lo logra?-

- Llegar a ese nacional y traer medalla, sería para mi coronar 9 años dedicados como entrenador, sería algo indescriptible, hoy siento que estoy junto a la gente indicada, en el camino del éxito-, finalizó.

Por su parte, Melissa Cepeda habló de lo que en su corta edad y experiencia “ha sido el mejor viaje de mi vida”, refiriéndose al hecho de incursionar en el mundo del atletismo.

Con apenas 14 años y rasgos aún infantiles en el rostro, sus sueños son tan grandes como la potencia en sus piernas al correr. Para Melissa el sueño olímpico ya comenzó.

-Meli, tuviste una situación compleja en estas últimas carreras, cuéntanos sobre ello-

-La primera carrera para mí fue un sueño hecho realidad, alcanzamos los 80 metros con vallas en un tiempo récord personal que nos mete al nacional con amplias posibilidades de traer una medalla, por otro lado, los 200 metros planos reflejaron el otro lado de la moneda. Mi cuerpo reventó y no estaba preparada para eso. Nunca había sentido algo así-.

A Melissa le pasó factura el hecho de ser tan novata en estas instancias, los nervios, la adrenalina y la fuerza con la que participó en una prueba antes desgastaron su cuerpo al máximo con desvanecimientos que asustaron a varios de los presentes, “evidentemente tanto mi mamá como mi papá fueron los más asustados”, comenta al respecto.

“Nunca había experimentado esa sensación, la cabeza me daba vueltas, las piernas se quedaron sin fuerzas, tuve miedo, lo tengo que confesar”.

-¿Qué están haciendo para afrontar este tema?-

-Con mis compañeros de equipo y mi entrenador estamos buscando que esta situación no se repita, vamos a trabajar más de manera conjunta en lo mental, en la resistencia y hasta en lo psicológico para esta “terrible experiencia” no afecte mi desempeño-.

-¿Qué te dice la gente cuando te ve?-

-La gente que quieres está contigo, tus amigos y tu familia te apoyan y eso es muy bonito. No tanto por el hecho de que te aplaudan, sino por saber que están ahí.-

¿Cómo describes tu pase al nacional?-

-Ese día (calificación al nacional) lo describiría en 3 sentimientos: alegría, combinada con tristeza y mal estar, que al final se transforma en una muy grande experiencia para seguir buscando el sueño que tiene todo atleta, ganar, ser la mejor y poder representar a mi país un día-.

-Tienes 14 años y ya eres la mejor corredora de Iguala, ¿qué sigue?

-Mi sueño en este momento es un oro a nivel nacional. Por qué no pensar en entrenamientos combinados en el extranjero, aprender de muchas personas para alcanzar el sueño de todo atleta: representar a México en unas Olimpiadas-, aseveró.

Así mismo platicamos con Diego, a quien con cariño bautizamos como “El roto”, entre risas antes de comenzar nustra charla, el joven se defendió diciendo que ya no estaba tan roto, pues la lesión estaba saliendo poco a poco.

Diego Ángel Céspedes Cadena de la categoría sub 21 para las pruebas de 100 y 200 metros planos dijo que en este momento “lo que necesitamos es esperar las marcas, ver el ranking a nivel nacional y esperar un boleto para el nacional. Mientras llegan las noticias no nos queda más que seguir entrenando a tope”.

-Diego, cuál es el siguiente paso a dar-

-Esperamos estar preparados a mediados de mayo, confiando en que traemos los tiempos para competir en el nacional, estamos trabajando duro para dejar atrás la lesión que traemos a cuestas. Corrimos a un 70 % en el regional y confiamos en estar listos para el nacional-.

-Platícanos sobre tu objetivo personal-

-Vamos por los 100 metros en 10.89, todo atleta puede tener presente alcanzar una participación en juegos olímpicos y para mí, alcanzar este tiempo en un nacional me abriría las puertas para comenzar a soñar en grande-.

-¿Qué necesitan para alcanzar sus metas?-

-Apoyo por parte de las autoridades, sacrificios personales y la alineación entre éstos, pues son necesarios para cumplir esta meta, porque ya no se trata de sólo un sueño, es un camino en el que ya estamos trabajando.

-¿Consideras que en Iguala se recibe el apoyo necesario? -

-La verdad no, en Iguala el atletismo está muy apartado y carente de apoyo. Salimos adelante por nuestros propios medios, lo único que tenemos es el apoyo incondicional de nuestros padres y el compromiso de nuestro entrenador-.

-¿Te gustaría enviar un mensaje a la ciudadanía que te leerá por este medio?-

Me gustaría hacer un llamado al gobierno, a las empresas, a la ciudadanía en general para que se fijen en los demás deportes, no todo es futbol, necesitamos todos apoyo económico sobre todo.

-Me gustaría que no nos dejen solos, que conozcan lo que hacemos, cómo nos preparamos y que al final estamos representando no sólo a nosotros mismos, sino a Iguala-, concluyó.