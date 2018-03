Contra la equivocada afirmación de que en Guerrero no se hace buena literatura, me pronuncio y advierto que no es cierto. Basta revisar la producción de cada municipio para descubrir verdaderos talentos, en donde la realidad supera a la ficción, cosa tan extraordinaria y cierta, como que la literatura que calladamente se crea engendra verdades propias con elemental calidad. Acapulco por razones obvias es capítulo aparte, por el frecuente cultivo no sólo de las letras, sino de todas las artes en general. En pueblos y localidades remotas se producen regularmente textos aceptables y en algunos momentos también poesía que trasciende, no siempre versos mal rimados. Muchos de los textos no son escritos con una intención íntegramente literaria, como las autobiografías, diarios, memorias, crónicas, etc.

La columna de hoy Presencias y Evocaciones, se refiere al oficio del maestro y narrador Juan Arellano Viveros, que escribió un bello y cuestionador libro bautizado como “Relatos sin Fronteras”. Confieso que hasta hace poco tuve noticias del autor, hemos cruzado saludos en dos ocasiones, sin embargo bastó leer este volumen de tan sólo 140 páginas, para que me convirtiera en uno de sus más convencidos lectores. Escribe con maestría ejemplar, su prosa es ágil, sostenida por los fuertes pilares de la imaginación. Como todo buen cuentista “no se anda por las ramas”, su fácil palabra no se retuerce para adornarse, al contrario, su sencillez y naturalidad cautiva de principio a fin y su emoción placentera entretiene y solaza. Cultiva este género literario con asombroso acierto y cabal facilidad. Su estructura se aleja de lo endeble y del lugar común.

Ignoro qué motivó a este gentil hombre dedicarse a escribir. Deduzco que de primera intensión brotó la irresistible tentación de traducir sus vivencias como profesor rural de Zacatecas y en la Costa Chica de nuestro amado Guerrero. No sé más. Afirmo con franqueza que la lectura de esta obra me sacudió y me hace recriminame no haber leído antes los escritos de este autor dedicado también al periodismo. Descubro en cada línea un profundo sabor de provincia en donde el pueblo es el principal personaje, que construye su historia en un permanente sacrificio de honor y gloria en la defensa de la tierra, la justicia y la libertad.

En cada una de sus líneas se asoma un alma de poeta o de niño, que en esencia es lo mismo. Me imagino al escritor Arellano Viveros, escuchando al campesino con quien convivía y compartía charlas; que le contaba mitos, leyendas, tradiciones y sucedidos de los casi olvidados tiempos de sus ancestros.

Los cuentos, dicen los que saben, primero se hablan. Es probable que posteriormente se escriban, pero originalmente existen para la gente que calladamente escucha .Así descubre hechos y narraciones de por sí maravillosas, crueles a veces, sembradas de emoción y esperanza general que causan asombro o estupor. Quien es bueno para oír o contar cuentos, tiene inevitablemente que asomarse al valle aleccionador de nuestra historia. El maestro Arellano eleva su voz en defensa del indio en permanente suplicio de siglos de explotación y miseria. Sumido en la desesperación e ignominiosa ignorancia en que los caciques de pueblo lo sujetan y maltratan. Así da cuenta en cada uno de sus personajes de las injusticias y flagelos a que son sometidos por los todopoderosos hombres del dinero. Escenas del sistema que impuso la cruenta dictadura del porfiriato y los resentimientos que produjo. Desafortunadamente aún persisten en pleno siglo XXI, con otros nombres y rostros, los mismos acaudalados, explotadores y vividores del presupuesto.

Además revela un conocimiento sólido de la poética popular que persiste en la Región Norte de Guerrero, de donde es oriundo. Son afortunadas las coplas que reproduce. Su calidad de narrador es buena y mezcla su prosa con fragmentos literarios de buena factura, con ritmo, cadencia, belleza, tino y gracia. Para mi gusto son magníficos sus cuentos, retratos portentosos de añoranza y aprendizaje. Su virtuosismo está desnudo de adjetivos e imágenes de sobra.

No hay espacio para glosar cuento por cuento y mostrar a mis lectores algunos ejemplos que capturan mi simpatía. Prefiero convocarlos con mi desesperada vocación de lector, a disfrutar tan dignas páginas que vale la pena asimilar por su emoción creadora e irrealidad poética que despiertan identidad y aplauso. Felicito al maestro Arellano y a su pueblo El Frayle, municipio de Taxco, “en donde el río canta y el aire fresco tiene un olor de resinas”.