Frank en su tinta

ZEFERINO Torreblanca Galindo va por el PES. Y no precisamente a altamar, sino a la presidencia municipal de Acapulco. El exgobernador ¿perredista? fue presentado este miércoles por el dirigente estatal del Partido Encuentro Social como su “gallo” para medirse con Adela Román Ocampo de Morena y Javier Solorio Almazán del Partido del Trabajo, si es que se mantiene la alianza Juntos Haremos Historia. Zeferino fue tres veces candidato del PRD a alcalde de Acapulco y ganó la tercera, en 1999. Luego fue gobernador de Guerrero (2005-2011) y ahora pretende regresar a gobernar el puerto. ¿Se le hará?......... CUATRO mujeres (y una de ellas seguramente ganará) se encuentran apuntadas para la diputación federal por el Distrito 02, con cabecera en Iguala. Se trata de la panista Yesenia Galarza Castro (de Tepecoacuilco) de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC); de la aliancista Karime Sevilla Álvarez (de Taxco) por la alianza Todos por México (PRI-PVEM-Panal); y de la morenista (de Iguala) Araceli Ocampo Manzanares y de la pescista Sofía Hernández Layna (de Iguala) de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES). Lo que es un hecho es que una mujer será la representante del Distrito 02 en la Cámara de Diputados…….. EL GOBERNADOR Héctor Astudillo Flores estuvo este miércoles en gira de trabajo por Iguala y Taxco. Venía de buen humor y hasta se dio tiempo de almorzar en Iguala, para después inaugurar las jornadas médicas en la clínica del ISSSTE-Iguala con motivo de sus 30 años. Allí interactuó con los trabajadores durante acto y recordó que familiares suyos (entre ellos una hermana) había trabajado en el ISSSTE. En Taxco Astudillo entregó apoyos a los damnificados por el sismo de septiembre pasado y también interactuó con ellos. Hasta citó que tiene varias oficinas para atender a los guerrerenses: En Casa Guerrero, en Palacio de Gobierno, en Acapulco, en la Ciudad de México (a la que dijo que casi no va) ¡y en su celular!........ POR CIERTO, en Iguala el gobernador Astudillo estuvo acompañado por el delegado del ISSSTE en Guerrero, Mario Moreno Arcos, quien en su mensaje anunció que este viernes renunciará al cargo. No dijo a dónde se va, pero trascendió que podría ser el nuevo secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal (y por ende, el nuevo presidente del Fondo de Apoyo a los Periodistas)……. FRASES que se escuchan en estos tiempos: “Tengo que valorar a dónde me voy con mis 2 mil votos”; “Te apoyo, pero dame una regiduría”; “Yo tengo toda la estructura, ese pendejo no tiene nada, yo le hacía todo”; “Dame tres secretarías y seis direcciones y te apoyo con toda mi gente”; “Cuenta con mi apoyo, nomás me dejas un sueldo sin trabajar” etcétera. Seguramente usted, fina lectora y sabio lector, han escuchado algunas. Además, en lugar de ser periodo de inter-campaña, debería llamarse “etapa para prostituirse (electoralmente)”, pues hay muchos ofrecidos (sobre todo varones) de partido en partido, porque en el suyo no lograron candidatura……. MISIVA al Tintero: “Quiero denunciar que la directora del DIF Iguala, Elba Edith Salgado Peralta, está obligando a los trabadores a aportar una cooperación para la colecta de la Cruz Roja, de 100 pesos para los empleados administrativos y de 50 pesos para los intendencia. Tengo entendido que la cooperación a Cruz Roja es voluntaria y personal, por lo que hay molestia de los empleados del DIF”. (El denunciante pidió omitir su nombre por temor a represalias, pero aquí queda guardado en el Tintero)…….. SIMPLE dato: El nombre del Notario Francisco Román Jaimes suena fuerte para ser el suplente del candidato del PRI a la presidencia municipal de Iguala, David Gama Pérez……. PUNTO.