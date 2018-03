Averígüelo Vargas

El hospital del ISSSTE de Iguala cumplió 30 años y a la conmemoración asistió el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien le hizo un reconocimiento a esa institución de asistencia médica y de prestaciones sociales para los trabajadores de las dependencias del gobierno federal, acompañado por el delegado en el estado, Mario Moreno Arcos y personal del nosocomio visitado.

Señaló el mandatario que el ISSSTE le ha dado mucho a México y a los mexicanos y ahora se advierte que cada día está mejor, porque en los años recientes ha mejorado sensiblemente su aportación y la atención que brinda sus derechohabientes.

En su intervención, HAF comentó que le ha tocado gobernar Guerrero en condiciones muy difíciles, pero dijo que “todos los días me doy ánimo y trato de estar muy lúcido para atender tantos problemas; cuido que mi mente esté clara y tener las mejores respuestas, no enojarme, porque si no voy a sentir que todos los problemas son contra mí, pero soy el gobernador y debo ayudar y atenderlos a todos”.

Planteó que quisiera que no hubiera problema que fuera un mundo feliz, pero como eso no existe, se puede mejorar si cada quien cumple su parte para que nos vaya mejor, “pero soy un guerrerense como ustedes, comprometido con mi tierra, por lo que he tratado de dar siempre lo mejor”.

Es notorio que son muchos los problemas que surgen en el estado y que en muchos casos no son responsabilidad del gobierno estatal, porque surgen de conflictos externos provocados por las bandas dedicadas al narcotráfico y la delincuencia organizada, que además de los constantes homicidios son quienes también provocan las desapariciones forzadas de tantas personas, que muchos veces no se logra ubicar en ninguna parte.

En otra parte de su intervención el gobernador Astudillo mencionó que en breve se habrá de retirar de la delegación el actual delegado Mario Moreno Arcos, aunque no dio ninguna señal de a dónde irá el ex alcalde capitalino, pero le deseó la mejor de las suertes en su nuevo desempeño, hasta ahora desconocido, pero que se habrá de saberse en unas cuantas semanas o en unos días más.

EL GOBERNADOR CON LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INSTALARON MESA DE SEGURIDAD ELECTORAL. —En plena actividad se encuentra el actual proceso electoral a pesar de que aún no se abre la etapa de las campañas de todos los aspirantes a los cargos de elección popular, desde el presidente de la República, hasta algunos gobernadores, presidentes municipales, senadores en todo el país, lo mismo que los diputados federales que, junto con los anteriores integrarán el Congreso de la Unión, que habrá de trabajar durante tres y seis años con el nuevo jefe del Ejecutivo federal.

Se trata de buscar los mecanismos y hacer los acuerdos necesarios para que el proceso electoral transcurra en las mejores condiciones posibles, alejado de la violencia y la inseguridad, para asegurar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población durante la contienda, como se planteó en la reunión entre el mandatario y los representantes de los diferentes instituto políticos.

Como ya se ha hecho costumbre los únicos que no asistieron fueron los dirigentes del Partido de Reconstrucción Nacional (Morena), que encabeza el eterno candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, porque esa es una de sus estrategias, no asistir a las reuniones donde se celebran acuerdos para el mejor desempeño de las campañas electorales, para que cuando pierdan salir a gritar y a vociferar que se hizo un enorme fraude y que por eso jamás convalidaron lo ocurrido con su asistencia a las reuniones preparatorias y a la toma de acuerdos y formas de trabajo para el mejor desarrollo de la contienda política.

Morena no asiste a las reuniones, porque seguramente se quedan a cuidar al tigre, ese que están amaestrando y alimentando para soltarlo al mismo tiempo que sus gritos de: ¡Fraude! ¡Fraude!

Como siempre que pierden.

Quienes asistieron a esta reunión con el mandatario fueron los dirigentes de los partidos PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PES, PT y Panal, menos los representantes de “el Peje”, que siempre mantiene su rechazo y las estigmatizaciones de todas las actividades preparatorias que buscan cuidar y proteger el proceso electoral, con la intención de evitar que sea vulnerado por la delincuencia y desviado con donaciones monetarias de procedencia ilícita.

Es el grupo que permanentemente rompe la armonía y rechaza los acuerdos para desarrollar el mejor proceso electoral que es necesario en estos momentos de crisis por la inseguridad y la violencia.

AUMENTO DEL 10 POR CIENTO AL SALARIO DE TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA CAPITALINA. —Los cerca de 3 mil trabajadores del ayuntamiento municipal de Chilpancingo recibirán un aumento del 10 por ciento en sus salarios, más 8 por ciento en las prestaciones con las que cuentan, luego del convenio firmado por el alcalde Jesús Tejeda Vargas y el dirigente de la Sección 28 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Guerrero (SUSPEG), que encabeza J, Natividad Adame Martínez.

El 8 por ciento en las prestaciones se refiere al incremento que se dará en los bonos de los días dedicados a las madres, los padres, los servidores públicos y el destinado a la despensa.

Los aumentos acordados los recibirán todos los trabajadores que están en las nóminas del gobierno capitalino, independientemente de que se diga que militan en otras expresiones sindicales, porque es el SUSPEG el que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo, aunque haya otras organizaciones sindicales que busquen atribuirse la representación de una parte del personal, porque eso les genera beneficios personales.

El alcalde Tejeda Vargas buscó que el beneficio para los trabajadores del ayuntamiento fuera el mejor posible, porque manifestó que “la prioridad de mi gobierno es atender y estar cerca de los trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo”.

La ayuda y atención a la gente que labora en el ayuntamiento capitalino se cumplen con amplitud en la medida que lo permiten los muy escasos recursos financieros de los que dispone.