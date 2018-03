Grupo Guerrero valora su separación del PRD, por inconformidad: Ernesto

Chilpancingo, Gro., Marzo 14.- Grupo Guerrero, expresión política interna del PRD, también valora su separación del sol szteca y el apoyo a su candidata al Senado de la República, Beatriz Mojica Morga.

El diputado Ernesto González Pérez, miembro de esta corriente liderada por el diputado federal David Jiménez Rumbo, precandidato a la alcaldía de Acapulco, confirmó que “hay mucha inconformidad” con Beatriz Mojica.

Eso se debe a las decisiones avasallantes que tomó la ex secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD en acuerdo con los líderes de Nueva Mayoría (NM), Alternativa Democrática Nacional (ADG) e Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) en la asignación de candidaturas a las diputaciones locales y presidencias municipales, particularmente la de Acapulco.

“La gran mayoría de los compañeros nos han dicho y planteado en todas las regiones, que no desean apoyar a la candidata a senadora y a sus candidatos”, confirmó González Pérez en entrevista.

Agregó que “hay mucha inconformidad y rechazo” hacia Mojica Morga por sus decisiones, quien además “ni campaña está haciendo, porque está esperando los tiempos para montarse en los demás candidatos”.

El diputado informó que la dirigencia estatal de Grupo Guerrero sostendrá una reunión la tarde de este martes en Acapulco para definir su permanencia en el PRD, cuyos acuerdos se informarán hoy miércoles.

“Hay voces (miembros de GG) que dicen ‘¡vámonos!’, otros dicen ‘hay que quedarnos y dar pelea adentro (del PRD)’ y otros que dicen que vayamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Debemos hacer un análisis y valorarlo con nuestra dirigencia estatal”, adelantó.

Confirmó que David Jiménez Rumbo, líder de GG, ya se reunió con el ex precandidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, Ilich Augusto Lozano Herrera, pero también con los candidatos del PRI y Nueva Alianza, Ricardo Taja Ramírez y Rubén Figueroa Smutny, para determinar quién de ellos puede encabezar su proyecto de “Cero Cuota, Cero Piso en Acapulco”

“Lo que le interesa a Grupo Guerrero es que el acapulqueño regrese a la estabilidad y a la tranquilidad que antes teníamos, que regrese a la normalidad y que tengan las familias una vida mejor”, comentó.

También advirtió que si la dirigencia estatal del PRD “no hace las valoraciones adecuadas y cree que no necesitan a Grupo Guerrero, a lo mejor no estaremos allí (en el partido) y se darán cuenta realmente del peso que tiene este grupo el 1 de julio”.

En síntesis, agregó el diputado, el PRD vive una “gran crisis” interna provocada por los líderes de NM, ADG e IPG, quienes están “maniobrando para quedarse con lo que puedan”, siendo ellos los responsables del futuro político que tenga el PRD después de los comicios del 1 de julio.