Nicole Kidman protagonizará mini serie de HBO, "The Undoing"

Después del gran éxito de Big Little Lies, el drama de HBO que consiguió cinco premios Emmy, Nicole Kidman y David E. Kelley volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se trata de una nueva mini serie que estará basada en la novela You Should Have Known, escrita por Jean Hanff Korelitz y que llevará por título The Undoing.

Según informan diversos medios estadunidenses, la protagonista y el creador de Big Little Lies ya están preparando The Undoing, una nueva serie en la que ambos repetirán el mismo rol que tienen en el éxito de HBO. Ella como protagonista y productora y él como showrunner.

La novela en la que estará basada la serie narra la historia de Grace Sachs, una terapeuta exitosa que está a punto de publicar su primer libro cuando, de repente, se abre un abismo en su vida: una muerte violenta, un marido desaparecido y, en lugar del hombre que Grace pensó conocer, comenzarán a aparecer terribles revelaciones. Una historia con la que tanto Kidman como Kelley están “emocionados”.

“Estoy entusiasmada y siento un gran honor por seguir colaborando con HBO y David E. Kelly”, confesó Kidman.