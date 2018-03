En el marco de los trabajos para que el proceso electoral de este año se desarrolle en un marco de seguridad social, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, instaló la Mesa por la Seguridad Electoral, con la participación (salvo MORENA para no variar) de los dirigentes estatales de los partidos políticos que participarán en la elección.

Luego de expresar el respeto irrestricto de su gobierno al desarrollo del proceso electoral, que debe desarrollarse en las mejores condiciones, Astudillo añadió su respeto a la autonomía de los órganos electorales, para que realicen sus actividades en un marco de normalidad y en coordinación con todos los participantes en el proceso.

Agradeció a los dirigentes estatales de los partidos PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PES, PT y PANAL, por acudir a este llamado en aras de coordinar esfuerzos, porque la seguridad es indispensable para el éxito de los objetivos electorales. En la mesa por la Seguridad Electoral se plantearán todas las proposiciones de los partidos políticos y sus dirigencias, así como las del Gobierno del Estado, para conjuntar medidas que permitan realizar las elecciones en un proceso de normalidad y en forma segura. Buena iniciativa.

SERIO FRAUDE DE LA SEG

Debido a que la Secretaría Estatal de Educación que dirige el controvertido José Luis González de la Vega Otero, no ha pagado créditos que la empresa SIPRESTO otorgó a trabajadores desde el año 2009, más de doce mil maestros y trabajadores de la Educación están ya registrados en el Buró de Crédito, sin posibilidades de acceder a nuevos créditos, y afectados en otros rubros.

El adeudo asciende a más de 70 millones de pesos más lo que se acumule, y lo peor es que el dinero le fue retenido de su salario a los trabajadores por la SEG, que no cubrió a la empresa como era su obligación. Esta irregularidad ya es del conocimiento de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos, de la PGR, que levantó la carpeta FED/Seidf/UNAI-GEO/1274/2016.

Por este caso se investiga al Secretario de Educación José Luis González de la Vega, quien hasta el momento no ha querido dar la cara. El asunto podría generar movilizaciones de protesta por parte de miles de maestros que fueron afectados por esta falta de pago. Se ignora porqué la Secretaría de Educación cometió esta omisión, que podría considerarse un delito.

La empresa defraudada también está tomando cartas en el asunto y varios maestros están solicitando la intervención del Gobernador del estado Héctor Astudillo Flores para que se solucione el conflicto, ya que tan solo en Chilpancingo más de mil 400 trabajadores están siendo afectados. Una vez más el Secretario de Educación González de la Vega, muestra que le falta mucho para ser un buen funcionario y está muy lejos de la ética y calidad moral de su jefe.

AYOTZINAPA; IMPORTANTE DETENCIÓN.

Una de las principales noticias dadas a conocer por los medios de comunicación, fue la captura por elementos de la Policía federal, de Erik Uriel Sandoval Rodríguez, más conocido como “La Rana”, quien es uno de los principales mandos del cártel Guerreros Unidos y se le ubica como estrechamente vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014.

De acuerdo a las investigaciones previas, este sujeto fue uno de los encargados de recibir a los jóvenes en el basurero de Cocula, donde se afirma que fueron apilados por los sicarios, para prenderles fuego y poder partirlos en pedazos, echar los restos en bolsas de plástico y desaparecerlos en el Río. Seguramente se trata de un importante éxito de la Policía Federal y con un buen proceso jurídico, se podrá avanzar hasta encontrar la verdad, sea histórica o nó.

Sin embargo, quienes hacen negocio desde hace cuatro años con este lamentable asunto, han comenzado a desvirtuar la captura de “La Rana” y aseguran que no servirá de nada para localizar a los estudiantes desaparecidos. El abogado de Tlachinollan y de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que la captura de “La Rana” no está relacionada con las nuevas líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Vidulfo olvida que una de las principales líneas de investigación de los Expertos Independientes fue la del Quinto Autobús, que sustrajeron los estudiantes de la central camionera en Iguala. Dicha unidad estaba cargada con droga propiedad de los Guerreros Unidos, y se disponía a viajar hacia el Estado norteamericano de Chicago.

La sustracción de dicho autobús provocó que los sicarios y la policía preventiva de Iguala, reaccionaran con gran violencia como sucedió esa noche y se produjo la desaparición de los 43 jovenes. A cuatro años de distancia, resulta todavía inverosímil suponer que continúan con vida. La Captura de “La Rana”, que era el principal jefe de los sicarios en la noche de Cocula, servirá en mucho para aclarar las cosas.

Pero los abogados de los padres dejarán de ganar la millonada de dinero que han logrado para sus bolsillos en todo este tiempo. Se espera que los actuales directivos de la PGR, actúen ahora con más inteligencia y apego a derecho, para que no vuelva a suceder lo que se hizo con la llamada “Verdad Histórica”, que por precipitaciones del ex Procurador para dar a conocer los hechos, no se perfeccionó la averiguación previa correspondiente, lo que sirvió para echar a la basura dicha verdad.