Ante la alta actividad de las bandas de asaltantes en la autopista del Sol, el gobernador ha dispuesto una mayor vigilancia para darles seguridad a los turistas.

El tramo que recibirá atención especial es el que corre de Paso Morelos hasta Tierra Colorada.

Habrá que recordar que durante los últimos días esta zona se volvió de mayor riesgo, toda vez que la policía federal ni la de caminos han sido capaces de evitar que los usuarios de esta vía sufran de robos, asaltos y ataques con arma de fuego.

Tal parece que esta corporación solo realiza turismo policíaco, porque no se ven acciones concretas orientadas a reducir la actividad de la delincuencia.

El gobierno del estado en coordinación con el federal ha implementado un operativo donde participan policías del Estado y federales para salvaguardar la integridad física de los turistas que visitan el estado y que tienen que recorrer la autopista del Sol.

A este operativo han sumado el sobrevuelo de un helicóptero para mayor vigilancia de la carretera. Se entiende la preocupación del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y su accionar en materia de seguridad pública ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, para garantizar la seguridad a los turistas que visiten lo lugares de playa en el estado.

Se trata de que tengan una visita, estancia y retorno seguro de tierras surianas. Sin embargo es necesario de que las corporaciones policiacas sean vigiladas en sus acciones, para que den buenos resultados. Porque existe la percepción de que simulan actuar, y engañan a sus superiores de que están trabajando, por eso la población se queja de que no dan resultados. La sociedad por su parte debería estar más comprometida en vigilar el accionar de las instancias policiacas, y denunciar ante sus superiores cuando no dan el apoyo que a veces se solicita y no responden, poniendo en mal a las autoridades responsables, incluido el mismo Secretario de Seguridad Pública y los mandamases de la Policía Federal.