Frank en su tinta

MIENTRAS el Instituto Nacional Electoral busca por todos los medios legales que durante la noche del domingo 1 de julio haya resultados preliminares de la jornada electoral, el todavía presidente Enrique Peña Nieto se volvió a meter en el proceso, a pesar de que existe un periodo de inter-campaña. La propuesta del INE es que entre las 10:30 y las 11 de la noche del 1 de julio se conozcan tendencias de la votación por la Presidencia de la República para que no haya un vacío informativo, en el entendido de que un problema como éste podría traducirse en confrontaciones político-electorales, confusión, sospecha de fraude y enojo generalizado de la población, como ya sucedió en 1988 y en 2006. Empero, una impugnación del Partido Verde mantiene al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la propuesta de que los resultados de las elecciones se den a conocer hasta que haya certeza, es decir, hasta que se terminen de contar la mayoría de los votos, que pudiera ser hasta el lunes 2 de julio durante el día. La decisión está por tomarse…….. EN TANTO, Peña Nieto reveló las características que, para él, debe tener el próximo presidente de este país. Citó: “México hoy demanda en quien habrá de representarle, honradez, experiencia, honorabilidad, confianza, y garantía de que llevará a México por un rumbo de estabilidad y de orden, eso es lo que yo pienso de quien debe llevar las riendas de este país”. El mandatario nacional aseguró que esos atributos sólo los ve en uno de los candidatos, sin embargo, no especificó de quién se trata. Enfatizó que lo único que México desea es un futuro de menor pobreza, de mayor desarrollo, oportunidades para la gente, seguridad, crecimiento y estabilidad económica. Y todavía remató: “Somos un gobierno democrático y en esa convicción el gobierno no va a intervenir, ni ha intervenido, ni intervendrá en el proceso electoral”. Peña confió en que la sociedad mexicana no se dejará influenciar por las falsas verdades o muchas mentiras, “pues sé que con el buen juicio, los mexicanos habrán de observar a los candidatos que estarán sujetos a un enorme escrutinio”. La mejor opinión es la de usted, sabio lector e inteligente lectora…….. POR CIERTO, el INE detectó, otra vez, que en más de 10 por ciento de las firmas registradas por Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Armando Ríos Piter, existen irregularidades. Por ello, determinó hacer una revisión más detallada del 100 por ciento de los apoyos registrados por los tres (tramposos) aspirantes independientes a una candidatura presidencial. Las anomalías identificadas por la autoridad electoral en las firmas incluyen desde fotocopias hasta la simulación de credenciales de elector, como sucedió en la mayoría de los casos de los aspirantes independientes a diputaciones federales. Ni tan independientes, pero igual de bribones…… REFLEXIÓN de la ex regidora perredista de Iguala, Soledad Mastache Hernández: “¿Hasta cuándo los partidos de izquierda seguirán pegándose unos contra otros? ¿Hasta cuando le seguirán haciendo el caldo gordo al PRI? ¿Hasta cuándo van a utilizar los diferentes medios electrónicos para hablar de sus cualidades? ¿Hasta cuándo dejarán de aventar ese estiércol que ha hecho que mucha gente ya no crea en los partidos políticos y mucho menos en sus actores potenciales? ¿Hasta cuándo entenderemos que debemos elegir al mejor hombre o a la mejor mujer, independientemente de sus colores partidistas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? México necesita de gente valiosa y el genio maligno no permite que se vea”…….. SIMPLE dato: En 2015 Reyna Ramírez de Iguala, Marisol Cuevas de Chilpancingo y Silvia Barrera de Teloloapan lograron mediante un juicio ciudadano que los partidos políticos otorgaran el 50 por ciento de las candidaturas a las mujeres. Muchos se las dieron a sus esposas, hermanas, novias y amigas, pero cumplieron. ¡Y muchas ganaron! En 2018 Reyna Ramírez acaba de ser despojada de la precandidatura de Morena a la presidencia municipal de Iguala……. PUNTO.