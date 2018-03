Averígüelo Vargas

Las vacaciones de Semana Santa representan una de las etapas en las que los destinos del Triángulo del Sol se ven superados en su capacidad para alojar a los paseantes que llegan en grandes oleadas y que ocupan las playas para pernoctar y preparar sus alimentos, aunque en ocasiones anteriores se ha evitado que eso ocurra, porque ensucian mucho esos lugares, por lo que deben prepararse espacios donde miles de familias puedan acampar y convivir sin crear problemas de basura y de otros tipos.

Sin embargo, la principal preocupación de las autoridades del estado es preservar el ambiente de seguridad que se ha mantenido permanentemente para los visitantes, aunque en fechas recientes se presentó el problema de un grupo que se dedicó a asaltar visitantes en la autopista del Sol, en el tramo cercano a Chilpancingo, donde amagados con armas de fuego los despojaban de los vehículos y de las pertenencias que transportaban, más los artículos personales.

Esos hechos que pusieron en peligro la seguridad de los visitantes prendió la alarma roja, ya que se trataba de hechos de violencia que fueron dirigidos contra los turistas que venían el estado y especialmente con destino a Acapulco o personas de esta capital que regresaban de Cuernavaca, donde acudieron a hacer compras.

Es una situación que no se había presentado anteriormente y que por sus características, al estar dirigidas contra los paseantes que circulaban en sus vehículos por la que se suponía era una carretera segura, provocó una reacción inmediata de las autoridades, directamente del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien en consulta con los representantes de las instituciones federales de seguridad pública y las fuerzas armadas implementaron un operativo de seguridad inmediato para recorrer la carretera y detectar a los posibles delincuentes que buscaban crear en esa autopista su centro de operaciones.

Incluso se recurrió al uso de los helicópteros disponibles, para cubrir de mejor manera toda esa ruta de la autopista, donde es necesario que la Policía Federal mantenga recorridos constantes en toda la extensión de esa vía que le corresponde al estado de Guerrero.

Hay que ver que si la violencia y las constantes ejecuciones que se dan en Acapulco, no había impactado la llegada de los visitantes se debía a que estaba claro que esos hechos de sangre no iban dirigidos a los paseantes, sino que se trataba de ajustes de cuentas entre las bandas delictivas, pero en este caso de los asaltos en carretera contra turistas, crea una nueva situación que de no anularse en su totalidad, es una situación que podría afectar la llegada de los habitantes del Valle de México, donde 20 millones de personas tienen en Acapulco el destino de playa y diversión más accesible.

Ni un caso más debe darse en ese espacio si no se quiere poner en riesgo el flujo de los visitantes que cada semana llegan a los tres destinos turísticos del estado, para convivir con tranquilidad y seguridad y a dejar los recursos que los guerrerenses necesitan con urgencia.

Hay que considerar que la Autopista del Sol, que arranca en Cuernavaca y llega a Acapulco, es una vía federal, que por lo mismo está bajo el cuidado y vigilancia de la Policía de Caminos, que debe mantener bajo control los casi 300 kilómetros que cubre esa vía, porque incluso en los tramos que cruzan zonas urbanas como en Chilpancingo, los carriles centrales les tocan a ellos, mientras que las laterales son zona del gobierno estatal y del municipio.

SIN QUE SE CONOZCAN DECLARACIONES DE “LA RANA”, VOCERO DESCALIFICA LO QUE PUEDA APORTAR. —El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014, Vidulfo Rosales, descalificó la detención de Erick Uriel Sandoval, “La Rana”, uno de los sujetos que manejó el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, porque dice que seguramente se van a acomodar sus declaraciones para reforzar la versión de que fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan, lo que rechazan, porque asegura que eso no ocurrió, aunque nunca han aportado indicios y menos pruebas de que haya sido otro el fin de esos normalistas.

Aún no se conocen las declaraciones o la confesión de ese sujeto que estuvo directamente manejando la situación en la que fueron detenidos los estudiantes, pero Vidulfo ya descalificó lo que pueda decir.

¿Por qué ese afán de rechazar las investigaciones y las conclusiones por parte de este abogado y vocero de los padres?

No es difícil de entender, pues habría que revisar la historia profesional de Vidulfo, quien desde que arrancó este problema se autonombró defensor de los padres, lo que le representa 3 años y medio de mantener esa chamba, que debe cobrar a través de las donaciones externas y de los recursos que el gobierno destina a ese grupo, como una forma de ayudarlos a superar un problema que no permiten que pueda cerrarse con las investigaciones que se han realizado desde que ocurrieron los hechos.

Vidulfo, del grupo Tlachinollan, y los expertos y otros voceros que se colgaron de los padres de los desaparecidos, siempre han insistido en que las investigaciones de la PGR no tienen ninguna validez, pero hasta ahora no han presentado otra versión ni los “expertos” que estuvieron un año cobrando por sus “investigaciones” nunca han presentado algún indicio o prueba que indique que el destino de los normalistas fue otro muy diferente al que muestra la investigación oficial.

Es muy cómodo vivir y medrar de un caso como este desde hace más de tres años y rechazar todo lo que apunte a su solución, porque es mejor mantener abierto el caso y seguir disfrutar privilegios un tiempo más, “hasta donde el cuerpo aguante”.

Mientras los interesados en mantener abierto este caso de los 43 normalistas desaparecidos no aporten pruebas de que la investigación debe seguir otros derroteros, la PGR debe presentar las nuevas conclusiones que han surgido de las detenciones que se han hecho después de las primeras aprehensiones y declarar como concluida la investigación, la que podría reactivarse en caso de que surgieran evidencias de valor probatorio en el futuro.