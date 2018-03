Revista de la Semana

Ya el PRI, el PRD y el PANAL tienen candidato

para la presidencia municipal de Iguala.

Con cualquiera de los tres que gane, vivirá

Iguala otros tres años de estancamiento.

Hace medio siglo viví uno de los años más felices de mi vida, porque empecé a disfrutar la vida en pareja, participé desde el primer día hasta la noche de Tlaltelolco en el movimiento estudiantil de 1968 del que guardo un diario día a día, disfruté de un buen número de eventos de los Juegos Olímpicos 68 y ese mismo año mi primogénito llegó a cambiar el país, porque México nació con él otra vez.

Hace 50 años, el autoritarismo era la marca natural en México; el reclamo de los jóvenes era equivalente a la cerrazón del sistema político. Desde entonces lo que ha habido han sido luchas constantes para ir tratando de eliminar poco a poco ese autoritarismo. Quedan muchos rezagos pendientes: seguimos viviendo en un México lleno de desigualdad, de injusticia, de corrupción, de violencia, incluso de faltar de fortalecimiento del estado de derecho.

Ahora, hace falta ese espíritu revolucionario de los jóvenes del 68 para tratar de combatir esa enorme cantidad de rezagos que seguimos viviendo.

No han faltado quienes sugieran que yo ya debía jubilarme de estas lides; ya lo habría hecho hace tiempo si de veras hubiera quienes hubieran tomado la antorcha del pundonor, del arrojo. Pero, más adelante habremos de analizar cada uno de estos movimientos de hace medio siglo.

A lo que voy, en esta ocasión, es a clarificar dos cuestiones históricas. Porque se celebra el 24de febrero el Día de la Bandera y algunos hechos desafortunados ocurridos en ese día. El Días de la Bandera tiene su origen el 24 de febrero de 1934, cuando el Gral. Rafael E. Melgar tuvo la iniciativa de organizar una guardia de honor den homenaje a la Bandera y esta práctica se continuó hasta que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero de cada año fuera oficialmente el DIA DE LA BANDERA.

La Bandera de México nació en 1821, cuando Iturbide el 2 de marzo proclamó la Independencia y juró defender los principios del Plan de Iguala. Por eso es preciso dejar perfectamente aclarado que el 24 de febrero de 1821, únicamente, Iturbide firmó el Manifiesto o Plan y muy temprano lo envió al virrey Apodaca con un propio: el padre Piedra, a fin de que lo aprobara.

A partir de ese día, Iturbide que estaba acantonado en Iguala, todas las tardes iba hasta la cima de la loma El Mirador con la esperanza de ver regresar al padre Piedra; como transcurrieron 5 días y no volvió el padre, Iturbide entendió el malestar del virrey, por lo que decidió proceder con el proyecto al día siguiente.

Así que, el destino quiso que, en aquel 2 de marzo de 1821, Iguala se convirtiera en la Cuna de la Independencia por haberse dado a conocer a todos los países desde este lugar; del primer Ejército Mexicano al quedar constituido el Ejército Trigarante y de la Bandera Nacional que ondeó por primera vez aquella tarde del 2 de marzo de 1821, el día más glorioso que ha vivido Iguala.

Sin embargo, en ese día han ocurrido hechos inéditos. Un 24 de febrero, aquí en Iguala se le pidió la renuncia a un Gobernador y como se negó a dimitir, presintió su sentencia de muerte. Otro 24 de febrero, conoció de su inminente caída.

Todavía no se nos había olvidado el incidente del 24 de febrero de 2017, ocurrido en la ceremonia oficial encabezada por el Presidente, cuando al izar la bandera monumental, ésta se atoró en una estructura metálica y se rasgó, ondeando así en el mástil.

Ahora, el pasado 24 de febrero el Presidente en la misma ceremonia oficial ocurrió una situación bochornos y Peña Nieto tuvo una explicación desafortunada, al decir: “Me han informado que ya la bandera monumental la han retirado porque fue mal colocada, fue mal izada, justamente al revés. Pero al final de cuentas estamos hoy aquí en este espléndido escenario, con muchas banderas, en este símbolo que nos da sentido de identidad. Y no importa si están al revés, hacia atrás o hacia adelante, la bandera es el símbolo que nos da sentido de identidad, de pertenencia, del orgullo de ser mexicanos”.

Así intentó minimizar el error Peña. Esto se prestó y con mucha razón a múltiples versiones, análisis y especulaciones, porque el Presidente demostró ignorancia y falta de sentido común. La ley del escudo, la bandera y el himno nacional establece disposiciones para el uso adecuado de estos símbolos y el Reglamento del Ceremonia del personal militar establece normas más estrictas, incluso con sanciones.

Lo más delicado es el sentido común, pues al manifestar que no importa, tácitamente acepta que les vale violar la ley, que les da igual que el país esté de cabeza como cabeceo el periódico Reforma o que les da igual se esclarezca o no lo de los 43, en pocas palabras, aquí pase lo que pase no tiene importancia.

A propósito, cada año durante la Feria, en el Museo Yoalan se llegan a exhibir libros de autores igualtecos. Hace años facilité los míos, nunca me los devolvieron. Últimamente, la profesora Leticia Márquez Ocampo, a quien respeto y aprecio, me ha insistido en que facilite los míos y ella se hace responsable. Pero, resulta que este año durante la feria alguna de mis obras apareció con autoría de los organizadores. ¡Qué sinvergüenzada y desfachatez!