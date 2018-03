Capturan a otro implicado en desaparición de los “43”

Elementos de la Policía Federal aprehendieron en Cocula, a Erick “N”, por su presunta participación en la agresión contra los normalistas en Iguala; fue trasladado a la SEIDO

Chilpancingo, Gro., Marzo 13.- Elementos de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron en el municipio de Cocula, a Erick Uriel “N”, probable integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos que opera en la región y quien habría participado directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Fue el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien dio a conocer esta acción a través de su cuenta de twitter donde escribió: “Felicito a los elementos de la División de Investigación de la Policía Federal por la detención de Erick Uriel “N”, presuntamente relacionado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fue capturado en cumplimiento de un mandato judicial”.

Al conocer la noticia, mediante un comunicado el gobernador Héctor Astudillo Flores expresó a nombre del Grupo de Coordinación Guerrero su reconocimiento al Gabinete de Seguridad Federal por la captura de otro presunto implicado en el caso de la desaparición y posible asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Más tarde, en conferencia de prensa, el jefe de la oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, señaló que derivado del seguimiento a las líneas de investigación en torno a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, elementos de la Policía Federal detuvieron en las inmediaciones del municipio de Cocula a Erick “N”.

Higuera Bernal manifestó que Erick “N” “es señalado como un generador de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas, por lo que se encuentra rindiendo su declaración.

Además de que dicho sujeto cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro por lo que en breve será puesto a disposición del Juez que lo requiere.

El funcionario señaló que por información que llevara a su captura se ofrecía una recompensa de un millón y medio de pesos, por su probable responsabilidad de los delitos ocurridos en agravio de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Y agregó: “particularmente, Erick “N” es señalado dentro de la investigación como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes normalistas”.

INGRESA ERICK

“N” A LA SEIDO

Erick Uriel, conocido con el mote de “La Rana”, considerado como “pieza clave” en la desaparición y probable asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República, luego de que fuera aprehendido por policías federales en el municipio de Cocula, la mañana de este lunes.

Además de su probable vínculo en el caso de los 43 desaparecidos, “La Rana” habría cometido diversos delitos en el norte del estado, en la zona del alto Balsas.

De acuerdo con información oficial el presunto criminal fue detenido sin uso de la fuerza, sin que hubiera disparos de armas de fuego.

Este lunes en la SEIDO, Erick Uriel rindió su declaración ministerial.

RECONOCE ASTUDILLO LABOR DE LA POLICÍA FEDERAL

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad Federal, por la captura de otro implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia indicó que una vez que el jefe del Ejecutivo local se dio por enterado de la captura de Erick Uriel Sandoval, mejor conocido bajo el alias de “La Rana”, el gobernador Astudillo Flores felicitó a la División de Investigación de la Policía Federal (PF), que fue la responsable del operativo con el que se cumplimentó el mandato judicial contra uno de los presuntos responsables de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Para el gobernador de Guerrero, esta captura es una muestra “inequívoca del compromiso que tiene el Gobierno de la República para conocer la verdad en torno a la tragedia sucedida en la ciudad de Iguala en septiembre de 2014”, en la ruta de satisfacer la demanda de justicia de las víctimas de la sociedad mexicana.

DETENCIÓN DE “LA RANA”, PODRÍA SER UN DISTRACTOR: PADRES DE LOS 43

El vocero del colectivo “Nos faltan 43”, Felipe de la Cruz manifestó que si no ayuda a llegar a la verdad de los hechos, la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias “La Rana” será solamente un distractor más, como lo han sido los encarcelamientos del ex jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores o del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa.

Vía telefónica, el vocero de los padres agraviados por los hechos ocurridos en Iguala dijo que lo que se espera de las acciones emprendidas por el gobierno federal, es que en realidad se llegue a la verdad de lo sucedido durante la noche del viernes 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Si solamente se anuncian las detenciones, dijo que se estará ante meros golpes mediáticos, que no abonarán en mucho a llegar al esclarecimiento de los hechos, menos a la ubicación de los jóvenes.

“Para nosotros no tiene chiste que sigan deteniendo gente que no sabe nada, nosotros no tenemos nada que reconocer mientras no haya resultados”, apuntó.

De hecho, dijo que se ha confirmado que en ocasiones se detiene a personas que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos.

En el caso del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, indicó que ni siquiera se les ha podido sentenciar por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rura Raúl Isidro Burgos, lo que confirma lo débil de las investigaciones realizadas por la PGR.

“Para nosotros hay cuatro líneas de investigación; la que apunta hacia los militares y los policías federales que interceptaron a los estudiantes frente al Palacio de Justicia de Iguala; lo relacionado con el rastreo de los teléfonos celulares que se detectaron en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y el supuesto móvil de la droga, pero hasta el momento momento no existe ningún avance en dichas líneas que en realidad llevarían a tener conclusiones”, anotó.

Por esa razón, para el vocero de los padres de los 43, la detención anunciada la tarde de este lunes, parece ir encaminada a convertirse en un mero distractor.