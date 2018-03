Mapa de riesgo no garantiza menos asesinatos a candidatos en Guerrero

Chilpancingo, Gro., Marzo 13.- El mapa de riesgo electoral elaborado por el gobierno del estado y entregado a los partidos políticos, no garantiza que menos aspirantes sean asesinados y es sólo un indicador para que los aspirantes tomen sus precauciones, alertó el presidente de la Barra de Abogados Electorales de México, Esteban Aponte Carranza.

En entrevista telefónica dijo que el mapa de riesgo es bueno, pero insistió en que sólo es un indicador de la situación de violencia que se vive en ciertas regiones.

El abogado consideró que la inseguridad no afectará la participación de los ciudadanos el día de la jornada electoral.

- ¿Considera que el mapa de riesgo frenará los asesinatos de aspirantes?, se le preguntó.

- El mapa es un indicador solamente para que los políticos quienes están participando en esta contienda tomen sus precauciones, no se puede asegurar tal cosa (que no asesinen a más candidatos) por supuesto que no, únicamente es para que se tengan las precauciones debidas”, respondió.

El mapa de riesgo electoral fue elaborado por las autoridades del estado y entregado a los partidos políticos como una estrategia ante los asesinatos de aspirantes en pleno proceso electoral.

El mapa de riesgo incluye 18 municipios clasificados como focos rojos, en los cuales se advierte el riesgo de realizar campañas en dichas zonas.

Dentro de los municipios de alto riesgo se encuentra Chilapa, zona en disputa de bandas delincuenciales y donde han sido asesinadas dos precandidatas en las últimas semanas.

El 21 de febrero fue asesinada en la cabecera municipal, la precandidata del PRD a diputada local por el Distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma, hombres armados la atacaron cuando se encontraba en un restaurante de su propiedad.

Una semana después fue asesinada la ex precandidata a diputada local también por el Distrito 25, la priista Dulce Anayely Rebaja Pedro de 28 años. El cadáver de la joven fue encontrado en un camino que conduce a la comunidad de Atzacualoya. Junto al cuerpo de la exprecandidata estaba su primo Crescencio Rebaja, la madre de este último también fue encontrada muerta días después.

El mapa de riesgo electoral también incluye como zona de alto riesgo para realizar campañas la región de la Costa Grande donde en los últimos meses han sido asesinados políticos y aspirantes. La semana pasada fue privado de la vida de seis balazos el precandidato del PRD a la alcaldía de Zihuatanejo, Homero Bravo. El 28 de diciembre fue acribillado el alcalde Petatlán, Arturo Gómez Pérez, quien buscaría la reelección en este proceso electoral.

La noche del 31 de diciembre, en el municipio de Atoyac, también en la Costa Grande, fue asesinado el aspirante a la alcaldía del PRI, Adolfo Serna Nogueda. Todos los crímenes siguen impunes.

El 17 de febrero fue creada en Guerrero la Barra de Abogados Electorales de México y de acuerdo con su presidente tiene la finalidad de brindar a los ciudadanos asesoría, orientación y capacitación para evitar que sean vulnerados sus derechos político electoral.