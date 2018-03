Trump visitará hoy la frontera para verificar diseño del muro

Nueva York, EU., Marzo 13.-

Donald Trump tiene programada su primera visita a la frontera para ver los prototipos del muro fronterizo que asegura será pagado por México mientras que una estrella de cine pornográfico puso ayer al presidente contra la pared.



La Casa Blanca confirmó que Trump tiene programado viajar a las afueras de San Diego hoy martes donde en medio de un desierto tocará por primera vez algunos de los ocho prototipos físicos de su muro fronterizo.



Solo el sábado pasado, en un mitin electoral en Pennsylvania para apoyar un candidato republicano al Congreso, Trump reveló lo que dijo fue parte de su conversación privada con su homologo mexicano, Enrique Peña Nieto el pasado 20 de enero que acabó con la cancelación de una visita entre ambos mandatarios. “Me dijo que tenía que decir que México no tendría que pagar por el muro…. y yo le contesté ¿estás loco? No haré tal declaración” contó ante el público que había coreado “construyan ese muro”. Trump garantizó que se construirá el muro, y reiteró que México lo pagará de una manera u otra.



La presencia del presidente en un distrito que ganó fácilmente en 2016 fue muestra de preocupación de los republicanos por la posibilidad de una derrota más en la elección especial este martes, lo cual sería otro indicador de lo que algunos pronostican será una ola electoral anti-Trump en los próximos comicios intermedios en noviembre.



Por otro lado, después de todo un show prometiendo públicamente que promovería medidas de control de armas y sorprendiendo a legisladores de su partido al burlarse de que estaban demasiado intimidados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), Trump se rajó ayer.



Cediendo a la NRA, abandonó su compromiso de la semana pasada de elevar la edad mínima para la compra de armas de 18 a 21 años y de ampliar el proceso de verificación del historial personal de compradores. En su lugar, apoyó la agenda de la NRA enfocándose en cómo “asegurar escuelas” y armar a algunos maestros. En un tuit, reiteró un mantra de esa asociación: si las escuelas son obligadas a ser zonas libres de armas, a “la violencia y el peligro les son entregados una invitación abierta para entrar.

Cobardes solo irán donde no hay disuasivo”. Vale recordar que la NRA contribuyó con más de 30 millones de dólares a su campaña electoral.



Ante esto, los estudiantes que han exigido acciones concretas para controlar las armas después de la última masacre en una preparatoria de Florida hace un mes, señalaron que no esperaban mucho de la clase política en Washington y continuarán movilizándose para acciones de protesta este miércoles (marcando un mes de la masacre en Parkland, Florida) y marchas nacionales el 24 de marzo.



Hablando de la cúpula política, el Comité de Inteligencia de la cámara baja anunció hoy el fin repentino de su investigación sobre la mano rusa en las elecciones estadunidenses. La mayoría republicana concluyó que no encontraron evidencia de colusión entre Rusia y la campaña de Trump para modificar los resultados de la elección a su favor. Coincidieron con las agencias de inteligencia y otros de que Rusia sí interfirió en las elecciones de 2016, y que continuará intentando hacerlo en el futuro.



Se espera que los demócratas en el comité rechazarán esta conclusión. Con ello, muchos acusarán que el comité está poniendo fin a la investigación para proteger al líder de su partido en la Casa Blanca, ya que todo indica que la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el mismo tema se está ampliando, y que ya tiene en jaque a no pocos dentro de la Casa Blanca.



Pero el propio presidente podría estar en jaque no por los investigadores sino por Stormy Daniels, una estrella de la pornografía. Hoy los abogados de Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, pusieron a Trump contra una pared con una maniobra donde ofrecieron regresar los 130 mil dólares entregados a Clifford por el abogado personal de Trump poco antes del la elección de 2016 en un acuerdo legal para guardar su silencio sobre su supuesta relación con el entonces candidato y ahora presidente.



A cambio de entregar los fondos, Clifford solicita anular el acuerdo para dar su versión -incluyendo mensajes, y material audiovisual “que podría tener en su posesión”- de lo que ella asegura fue una relación sexual con Trump que inició en 2006 y duró varios meses. También pide que no se intente bloquear la transmisión de una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS News que Daniels grabó la semana pasada.



El abogado de Clifford ya había presentado una demanda contra el presidente en un tribunal en California la semana pasada argumentando que ese acuerdo original no es válido ya que el presidente nunca lo firmó, solo su abogado personal. Comentó en un comunicado hoy que “esto se trata de una búsqueda de la verdad y la habilidad de que Clifford le diga al pueblo estadunidense lo que verdaderamente ocurrió para que ellos tengan su propia determinación. Nuestro ofrecimiento comprueba eso”.



Trump y su abogado han insistido en que nunca existió un affaire con la actriz.



Pero esta maniobra coloca a Trump y sus abogados en una situación precaria. Si no aceptan el ofrecimiento, eso será percibido como una confesión de que existe un intento para callar a Clifford, y que hay algo que callar. Al mismo tiempo, expertos legales señalan que si la demanda interpuesta por Daniels procede, Trump y su abogado podrían tener que testificar bajo juramento y recuerdan que fue la demanda por hostigamiento sexual de una ex empleada estatal de Arkansas contra Bill Clinton lo que desembocó en un proceso de impeachment porque el mandatario mintió bajo juramento sobre su relación sexual con Monica Lewinsky.



Tal vez para escaparse un poco de tanto lío en casa, la Casa Blanca anunció el sábado que Trump tiene la intención de participar en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Perú en abril. Será el primer viaje de Trump como presidente a América Latina. Después de Perú, visitará Colombia.



Según la Casa Blanca, este viaje tiene el objetivo de “profundizar nuestros vínculos históricos con nuestros socios en la región” y que el presidente está anticipando “reunirse con socios y aliados que comparten nuestros valores y creen que la promesa de un futuro seguro y próspero depende de democracias fuertes, comercio justo y recíproco, y fronteras seguras”.



El presidente viajará a la región ante la cual promueve su muro fronterizo contra inmigrantes “criminales” provenientes de México, Centroamérica y otros pases del hemisferio, al cual amenaza con imponerle más aranceles, después de llamar algunos de estos países “shitholes”, y después de una gira de su canciller promoviendo un retorno a la Doctrina Monroe.



Será por todo esto que los aparatos Alexa, asistentes digitales “inteligentes” activados por voz producidos por Amazon, de repente y al azar están soltando carcajadas aterradoras. Amazon dice que esta intentando resolver el problema, pero aún no ha logrado determinar por qué está ocurriendo eso.